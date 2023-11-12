Овечкин про 4:1 с «Айлендерс»: «Все жертвовали своим телом, блокируя броски. Играли умно и просто. Шепард был невероятен»

Теги Айлендерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хантер Шеппард Хоккей

Александр Овечкин прокомментировал победу над «Айлендерс».

«Все жертвовали своим телом, блокируя броски. Играли умно. Играли просто. И получили результат.

Все были во всеоружии. Мы играли против хорошей команды. Мы все знали, что они собираются делать. Как я уже сказал, все играли умно и просто.

Шеп сегодня был просто невероятен. Делал большие сэйвы. Защита тоже отлично блокировала броски», – сказал капитан «Вашингтона».

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2 комментария

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Пинающий Достоинства
Так’с ну впереди Вегас, можно никого не выставлять, а вот потом Жакеты, Баффало, нефть и акулы…
Ну как там не порезвиться всей команде и их легенде?! Эх, забить быть шайб 20, пропустив 7 и набрать очков 8 Вашингтону …?)
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