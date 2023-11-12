Овечкин про 4:1 с «Айлендерс»: «Все жертвовали своим телом, блокируя броски. Играли умно и просто. Шепард был невероятен»

Александр Овечкин прокомментировал победу над «Айлендерс».

«Все жертвовали своим телом, блокируя броски. Играли умно. Играли просто. И получили результат.

Все были во всеоружии. Мы играли против хорошей команды. Мы все знали, что они собираются делать. Как я уже сказал, все играли умно и просто.

Шеп сегодня был просто невероятен. Делал большие сэйвы. Защита тоже отлично блокировала броски», – сказал капитан « ».