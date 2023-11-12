Тренер «Барыса» про 4:1 с «Северсталью»: «Все равно ошибок много. Молодым ребятам бы играть более уверенно»

Галым Мамбеталиев прокомментировал победу «Барыса» над «Северсталью» (4:1).

«Разбирали соперника, это очень хорошая и быстрая команда. Большинство у них неплохое. Мы сначала пропустили в меньшинстве, но потом вовремя забили в большинстве, наконец-то. Почувствовали игру.

Паскуале хорошо отыграл, подтащил команду на последней линии. Вся команда сегодня была единая, все хотели выиграть. И довели матч до победы.

Все равно ошибок много. Молодым ребятам бы играть более уверенно, но со временем они наберут опыта. Добавлять можно во всем, в функциональном плане, в тактическом. Двигаться быстрее можно, здесь быстрый хоккей. Ну и самое главное – верить в себя и в команду. Тогда будет много получаться.

Нужно работать над организованной концентрацией в обороне, быстрыми контратаками, уменьшением потерь в средней зоне и прибавлять в игре под воротами. Ну и большинство нужно улучшать, улучшать и улучшать», – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».