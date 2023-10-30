Мамбеталиев об 1:2 от «Торпедо»: «Вышли на третий период более заряженными, были моменты, но где-то не шло»

Галым Мамбеталиев подвел итоги матча с «Торпедо» (1:2).

«По игре — пропустили контратаку. Разбирали, показывали, но… За спиной открылся нападающий, пропустили первый гол.

Второй гол — такое тоже разбирали. Не помогли нападающие. Было добивание с подключением защитника. Мы там только присутствовали.

Вышли на третий период более заряженными, были моменты, но где-то не шло. По движению команда мне понравилась», – сказал и.о. главного тренера « ».