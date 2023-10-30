Мамбеталиев об 1:2 от «Торпедо»: «Вышли на третий период более заряженными, были моменты, но где-то не шло»
Галым Мамбеталиев подвел итоги матча с «Торпедо» (1:2).
«По игре — пропустили контратаку. Разбирали, показывали, но… За спиной открылся нападающий, пропустили первый гол.
Второй гол — такое тоже разбирали. Не помогли нападающие. Было добивание с подключением защитника. Мы там только присутствовали.
Вышли на третий период более заряженными, были моменты, но где-то не шло. По движению команда мне понравилась», – сказал и.о. главного тренера «Барыса».
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