Мамбеталиев об 1:2 от «Торпедо»: «Вышли на третий период более заряженными, были моменты, но где-то не шло»

Теги Торпедо Галым Мамбеталиев КХЛ Барыс Хоккей

Галым Мамбеталиев подвел итоги матча с «Торпедо» (1:2).

«По игре — пропустили контратаку. Разбирали, показывали, но… За спиной открылся нападающий, пропустили первый гол.

Второй гол — такое тоже разбирали. Не помогли нападающие. Было добивание с подключением защитника. Мы там только присутствовали.

Вышли на третий период более заряженными, были моменты, но где-то не шло. По движению команда мне понравилась», – сказал и.о. главного тренера «Барыса».

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