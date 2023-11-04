Тренер «Барыса» о 3:5 с «Ак Барсом»: «Начали неплохо, забили трижды, но в 1-м периоде не надо было пропускать. Все решил гол с рикошетом от клюшки нашего игрока»

Тренер «Барыса» высказался об упущенной победе в матче с «Ак Барсом» (3:5).

«Начали неплохо, забили три гола. Где-то что-то недоглядели в защите, пропустили. В первом периоде не надо было пропускать. Предупреждали ребят, но не хватило концентрации в обороне.

Играли неплохо, не могу никого упрекнуть, не было ни одного удаления. Не забили свои моменты, хотя они были. Ребята настраивались на игру, эмоционально и физически неплохо выглядели. Но бывают такие смены, когда игрок чуть потерялся, выпал – отсюда ошибки.

Отсутствие лидеров? Когда они на льду, молодые играют более уверенно, более сконцентрированно, меньше ошибаются.

Паскуале сыграл два матча до этого, стараемся не перегружать игроков, поэтому Шутов защищал ворота. Сыграл нормально, где-то не повезло: в эпизоде с четвертым голом был рикошет от клюшки нашего игрока, он все и решил», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев.