Андрей Мартемьянов: «Торпедо» – самобытная команда, любящая играть в пас и заточенная на атаку. Противостоять этому можно слаженной обороной»
Андрей Мартемьянов оценил победу «Амура» над «Торпедо» (4:3).
«Торпедо» – самобытная команда, которая любит играть в пас и заточена на атаку. Противостоять этому можно четкой слаженной обороной.
Мы играли третий матч за четыре дня, были на пределе. Парни действовали по счету, проявили самоотверженность и победили!» – сказал главный тренер «Амура».
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