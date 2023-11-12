Андрей Мартемьянов: «Торпедо» – самобытная команда, любящая играть в пас и заточенная на атаку. Противостоять этому можно слаженной обороной»

Андрей Мартемьянов оценил победу «Амура» над «Торпедо» (4:3).

«Торпедо» – самобытная команда, которая любит играть в пас и заточена на атаку. Противостоять этому можно четкой слаженной обороной.

Мы играли третий матч за четыре дня, были на пределе. Парни действовали по счету, проявили самоотверженность и победили!» – сказал главный тренер «Амура».