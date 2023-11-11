Разин про 3:0 с «Ак Барсом»: «Была идеальная игра в исполнении «Металлурга», переполняет гордость. Вышел с игры и практически не вспотел, ребята поберегли мои нервы»

Андрей Разин доволен победой «Металлурга» над «Ак Барсом» (3:0).

«Впечатления от матча самые положительные. Была идеальная игра в нашем исполнении. Переполняет гордость за игру. Все, что мы тренировали, просили и отрабатывали, было в идеальном исполнении.

Единственный момент – когда мы получили два подряд удаления. Ребята молодцы, не дрогнули, выстояли, порадовали болельщиков, сыграли идеально.

На таких соперников команду и настраивать не надо. Ребята это сами делают. В этом матче они практически не теряли концентрацию. Вышел с игры и практически не вспотел. Ребята поберегли мои нервы», – сказал главный тренер « ».