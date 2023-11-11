Билялетдинов о первом матче «Ак Барса» в сезоне без голов: «Это вопрос ко всем, кто выходил на лед. Нас беспокоит, что мы не забиваем»

Теги Ак Барс Металлург Мг Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался после поражения «Ак Барса» от «Металлурга» (0:3).

– Мы готовились, ребята старались делать все то, что мы говорили. Мы предупреждали о контратаках соперника, но, к сожалению, пропустили момент.

Про большинство говорили, что соперник очень много забивает в последних играх. Готовились, но не получилось, к сожалению. Будем поправлять свои ошибки и готовиться дальше.

– Впервые в сезоне ваша команда не забросила ни одной шайбы. Есть ли вопросы к нападению?

– Да, нападающие обычно забивают, но и защитники тоже могут участвовать в атаке. Я должен сказать, что это вопрос ко всем, кто выходил на лед. Конечно, нас беспокоит, что мы не забиваем, – сказал главный тренер «Ак Барса». 

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6 комментариев

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daniya
Ответ Сидни Кросби 2
Интересно если сложить возраст игроков и Билла, будет самая старая команда в КХЛ.
Сложи, если интересно. И живи с этой инфой в башке дальше!)
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Tamerlan27
Смотреть даже нет желания на бездарей из Акбарса,это жесть вообще,пенсионный фонд !
+4
-2
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wolf 100
так игры то не было как с ладой так и с металлургом,одни пробросы и борьба в углах,где пасы,некоторые занимаются индивидуальной игрой,то ли устали,то ли просто сливают игру,такая мастеровитая команда,а играют в детский хоккей
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Фамиль
В команде нет тренера по большинству , 5 на 3 уже который раз не забываем, это иначе не назовёшь его и в правду нет ! Нет видео тренера просто пример с Нефтехимиком играем вторую шайбу забивают после неправильного входа в зону и итоги проигрываем... большинстве играют одни те же люди которые не могут забить вообще ничего ... вратарь пропускает сегодня первую шайбу между ног... ну просто сил нет смотреть на все это уже ... обидно за 4 звено, за Кагу, за Семёнова и за Билла... все остальные просто не играют...
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Огюст
Имея таких напов по именам в Ак Барсе и не забивать 5 на 3- это как то неприлично для них , на что надеяться ,да и в равных составах комбинационной игры не было !
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