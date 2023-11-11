Билялетдинов о первом матче «Ак Барса» в сезоне без голов: «Это вопрос ко всем, кто выходил на лед. Нас беспокоит, что мы не забиваем»

Зинэтула Билялетдинов высказался после поражения «Ак Барса» от «Металлурга» (0:3).

– Мы готовились, ребята старались делать все то, что мы говорили. Мы предупреждали о контратаках соперника, но, к сожалению, пропустили момент.

Про большинство говорили, что соперник очень много забивает в последних играх. Готовились, но не получилось, к сожалению. Будем поправлять свои ошибки и готовиться дальше.

– Впервые в сезоне ваша команда не забросила ни одной шайбы. Есть ли вопросы к нападению?

– Да, нападающие обычно забивают, но и защитники тоже могут участвовать в атаке. Я должен сказать, что это вопрос ко всем, кто выходил на лед. Конечно, нас беспокоит, что мы не забиваем, – сказал главный тренер «Ак Барса».