Минспорт Татарстана об «Играх Будущего» на «Татнефть-Арене»: «Решение не принято, график игр «Ак Барса» остается неизменным на данный момент»

Теги Ак Барс КХЛ Татнефть-Арена Чемпионат.com Хоккей

Министерство спорта Татарстана прокомментировало ситуацию с ареной «Ак Барса».

Ранее появилась информация о том, что «Ак Барс» не сможет сыграть 3 последних матча регулярки и стартовую игру плей-офф на «Татнефть-Арене» из-за «Игр будущего».

«В настоящее время организаторами «Игр Будущего» прорабатываются различные варианты мест проведения турнира, и «Татнефть-Арена» – один из них.

Окончательное решение пока не принято, график игр «Ак Барса» на данный момент остается неизменным», – сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

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