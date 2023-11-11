Минспорт Татарстана об «Играх Будущего» на «Татнефть-Арене»: «Решение не принято, график игр «Ак Барса» остается неизменным на данный момент»

Министерство спорта Татарстана прокомментировало ситуацию с ареной «Ак Барса».

Ранее появилась информация о том, что « » не сможет сыграть 3 последних матча регулярки и стартовую игру плей-офф на «Татнефть-Арене» из-за «Игр будущего».

«В настоящее время организаторами «Игр Будущего» прорабатываются различные варианты мест проведения турнира, и « » – один из них.

Окончательное решение пока не принято, график игр «Ак Барса» на данный момент остается неизменным», – сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.