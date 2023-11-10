Артем Галимов продлил контракт с «Ак Барсом» на год. Зарплата – около 25 млн рублей

Теги Ак Барс КХЛ Артем Галимов Хоккей

«Ак Барс» и Артем Галимов продлили контракт.

24-летний нападающий подписал новое соглашение с клубом до конца сезона-2024/25.

Зарплата хоккеиста составит около 25 миллионов рублей, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Артем Галимов выступает за «Ак Барс» с сезона-2018/19.

В текущем регулярном чемпионате он провел 17 игр и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «плюс 3».

Всего в составе «Ак Барса» форвард провел 273 матча, в которых набрал 92 (38+54) очка при показателе полезности «плюс 24».

4 комментария

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ILO. 28 april
На годик всего переподписали.
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