«Ак Барс» рассчитывал получить за Жафярова 15-20 млн рублей. «Сибирь» и «Авангард» отказались платить компенсацию (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» рассчитывал получить 15-20 млн рублей за Дамира Жафярова.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, « » рассчитывал получить за компенсацию в 15-20 миллионов рублей.

« » была готова взять на себя контракт, но платить компенсацию отказалась. Такая же ситуация была и с « ».

Смотрим, что будет дальше, но перспективы Жафярова в команде Билялетдинова туманные», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне Жафяров провел 13 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.