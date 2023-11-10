«Ак Барс» рассчитывал получить за Жафярова 15-20 млн рублей. «Сибирь» и «Авангард» отказались платить компенсацию (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс Авангард Сибирь возможные переходы Зинэтула Билялетдинов КХЛ Дамир Жафяров Спорт-Экспресс Хоккей

«Ак Барс» рассчитывал получить 15-20 млн рублей за Дамира Жафярова.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, «Ак Барс» рассчитывал получить за Дамира Жафярова компенсацию в 15-20 миллионов рублей.

«Сибирь» была готова взять на себя контракт, но платить компенсацию отказалась. Такая же ситуация была и с «Авангардом».

Смотрим, что будет дальше, но перспективы Жафярова в команде Билялетдинова туманные», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне Жафяров провел 13 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

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6 комментариев

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Ыжык
Какая нахрен компенсация? С таким контрактом это АБ должен доплачивать.
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cv4j7fq4ks
Жафярова в Салават Юлаев к тройке Ливо Хмелевский
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цэсемьэр
если Казань оставит миллионов 30-40 его контракта себе, то норм
+2
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cv4j7fq4ks
Ответ Ыжык
Какая нахрен компенсация? С таким контрактом это АБ должен доплачивать.
Да
+1
0
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srs
Как бы там не было с этими жулико-схемками по контрактам очевидно взгляды Билялетдинова не подходят под задачи АБ-а. Держать дорого, поблагодарить и отпустить прямо сейчас недешево. Зря потраченное время и сезоны конечно ценнее
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0
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