«Ак Барс» не сможет сыграть 3 последних матча регулярки и 1-ю игру плей-офф на «Татнефть-Арене» из-за «Игр будущего» («Бизнес Online»)
«Ак Барс» не сможет провести первый матч плей-офф на «Татнефть-Арене».
Как сообщает «Бизнес Online», заключительные домашние матчи регулярного чемпионата и стартовую игру в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ команда проведет на выезде.
Казанский клуб в конце февраля должен будет освободить «Татнефть-Арену» для проведения хоккейного этапа «Игр будущего».
Смысл «Игр будущего» заключается в совмещении видов спорта с их виртуальными аналогами.
«Ак Барс» проведет три последних матча в регулярке против «Локомотива» (21 февраля), «Амура» (24 февраля) и «Адмирала» (26 февраля). Для этих игр клубу придется искать другую площадку. Арену займут фиджитал-спортсмены, которые сыграют на приставке, а потом выйдут на лед.
Отмечается, что «Игры будущего» будут идти до 3 марта, поэтому плей-офф казанцы тоже вынуждены будут начать в гостях.
Розыгрыш Кубка Гагарина-2024 пройдет с 29 февраля по 29 апреля.
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