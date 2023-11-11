«Ак Барс» не сможет сыграть 3 последних матча регулярки и 1-ю игру плей-офф на «Татнефть-Арене» из-за «Игр будущего» («Бизнес Online»)

«Ак Барс» не сможет провести первый матч плей-офф на «Татнефть-Арене».

Как сообщает «Бизнес Online», заключительные домашние матчи регулярного чемпионата и стартовую игру в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ команда проведет на выезде.

Казанский клуб в конце февраля должен будет освободить «Татнефть-Арену» для проведения хоккейного этапа «Игр будущего».

Смысл «Игр будущего» заключается в совмещении видов спорта с их виртуальными аналогами.

« » проведет три последних матча в регулярке против « » (21 февраля), « » (24 февраля) и « » (26 февраля). Для этих игр клубу придется искать другую площадку. Арену займут фиджитал-спортсмены, которые сыграют на приставке, а потом выйдут на лед.

Отмечается, что «Игры будущего» будут идти до 3 марта, поэтому плей-офф казанцы тоже вынуждены будут начать в гостях.

Розыгрыш Кубка Гагарина-2024 пройдет с 29 февраля по 29 апреля.