«Ак Барс» не сможет сыграть 3 последних матча регулярки и 1-ю игру плей-офф на «Татнефть-Арене» из-за «Игр будущего» («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Локомотив Амур КХЛ Татнефть-Арена Адмирал Хоккей

«Ак Барс» не сможет провести первый матч плей-офф на «Татнефть-Арене».

Как сообщает «Бизнес Online», заключительные домашние матчи регулярного чемпионата и стартовую игру в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ команда проведет на выезде.

Казанский клуб в конце февраля должен будет освободить «Татнефть-Арену» для проведения хоккейного этапа «Игр будущего».  

Смысл «Игр будущего» заключается в совмещении видов спорта с их виртуальными аналогами.

«Ак Барс» проведет три последних матча в регулярке против «Локомотива» (21 февраля), «Амура» (24 февраля) и «Адмирала» (26 февраля). Для этих игр клубу придется искать другую площадку. Арену займут фиджитал-спортсмены, которые сыграют на приставке, а потом выйдут на лед.

Отмечается, что «Игры будущего» будут идти до 3 марта, поэтому плей-офф казанцы тоже вынуждены будут начать в гостях.

Розыгрыш Кубка Гагарина-2024 пройдет с 29 февраля по 29 апреля.

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10 комментариев

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artem klishin
Колхоз настоящего
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Лев Дьячков
Игры говна
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Mac Miller
В Казани любят на стадионах всякую чепуху проводить, поэтому нужно строить ещё одну хоккейную арену.
+4
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Болельщик МГ
Отличное отношение к любимому клубу. Выгнали из своего же дома можно сказать
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2vdhrvmmzf
Ответ Mac Miller
В Казани любят на стадионах всякую чепуху проводить, поэтому нужно строить ещё одну хоккейную арену.
Да ТНА уже подустарела и можно оставить ее для концертов и игр удащливых колхозников, нужна новая арена
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Kluger55
Балашиха?
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Erikos17
Лучше организовали бы на футбольном стадионе. Зимнюю классику в Казани завершили бы сезон и начали плей-офф. И деньги бы не потеряли, а то и приумножили бы на билетах! А так тупо в ущерб команде и лиге в угоду виртуальному спорту
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GoodZilla
Совсем ку-ку, честно говоря...
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Приорат70
Ответ 2vdhrvmmzf
Да ТНА уже подустарела и можно оставить ее для концертов и игр удащливых колхозников, нужна новая арена
Зачем? Чтобы радовала глаз пустотами, как новая СКА-Арена на большинстве матчей?
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