Задоров был бы рад обмену в «Торонто» из «Калгари» (The Athletic)

Теги возможные переходы Торонто Калгари НХЛ Никита Задоров Хоккей

Защитник Никита Задоров был бы рад переходу в «Торонто».

Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ.

Сегодня стало известно, что российский защитник «Калгари» подал запрос на обмен.

В нынешнем сезоне Никита Задоров набрал 5 (1+4) очков в 12 играх НХЛ при показателе полезности «минус 6», 12 минутах штрафа и среднем игровом времени 18:12.

«Флэймс» набрали 10 очков в 13 матчах и идут на 30-м месте в общей таблице лиги.

Контракт 28-летнего россиянина с кэпхитом 3,75 млн долларов действует до конца текущего сезона. По данным CapFriendly, в нем нет каких-либо ограничений на обмен.

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14 комментариев

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Голуби в траве
На тавареса
+7
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Ilya87
Сразу понятно, кто агент
+4
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Maxim Shumov
Ну еще бы) хоть в первый раунд можно будет каждый год выходить
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Свидетели Овцовы
Долгосрочный контракт Калгари сейчас ему не даст, факт. А подписываться на год другой в аутсайдера Никитос сам не будет, на рынке будут получше варианты…
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Arsen_Kop
Репутация токсичного игрока крадется за дровосеком..
+6
-5
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Maxim Shumov
Ответ Голуби в траве
На тавареса
Тогда Огонькам совсем каюк придет
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dosatuy
Ответ Голуби в траве
Тогда задоров + юбердо) Юбердо говорят норм парень, только у флеймз " Граната не той системы ". Плохо заходят с ним в зону, а в одинокого он не может тащить как и гудро в мундирах
Ну в итоге сейчас мешок с картошкой)) Хотя я в принципе был более менее доволен таким обменом с надеждой на лучшее. Трепался правда Джонатан много поначалу
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Леонид Володин
на Клинтона можно махнуть
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dosatuy
Ответ Голуби в траве
На тавареса
Ты чего?)) нам его некуда в платёжку пихать, да и мешок картошки за такие деньги у нас уже есть - Юбердо.
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Голуби в траве
Ответ dosatuy
Ты чего?)) нам его некуда в платёжку пихать, да и мешок картошки за такие деньги у нас уже есть - Юбердо.
Тогда задоров + юбердо)
Юбердо говорят норм парень, только у флеймз " Граната не той системы ". Плохо заходят с ним в зону, а в одинокого он не может тащить как и гудро в мундирах
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dosatuy
Ответ Maxim Shumov
Тогда Огонькам совсем каюк придет
Там блин уже ж... начиная с тренера
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Иван Павлов
Ответ dosatuy
Ты чего?)) нам его некуда в платёжку пихать, да и мешок картошки за такие деньги у нас уже есть - Юбердо.
Нынешний Юбердо ни в какое сравнение не идёт с Таваресом. Джон 15 очков набрал уже, в то время как в Калгари никто не выбил больше 10.
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