Задоров был бы рад обмену в «Торонто» из «Калгари» (The Athletic)
Защитник Никита Задоров был бы рад переходу в «Торонто».
Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ.
Сегодня стало известно, что российский защитник «Калгари» подал запрос на обмен.
В нынешнем сезоне Никита Задоров набрал 5 (1+4) очков в 12 играх НХЛ при показателе полезности «минус 6», 12 минутах штрафа и среднем игровом времени 18:12.
«Флэймс» набрали 10 очков в 13 матчах и идут на 30-м месте в общей таблице лиги.
Контракт 28-летнего россиянина с кэпхитом 3,75 млн долларов действует до конца текущего сезона. По данным CapFriendly, в нем нет каких-либо ограничений на обмен.
Юбердо говорят норм парень, только у флеймз " Граната не той системы ". Плохо заходят с ним в зону, а в одинокого он не может тащить как и гудро в мундирах