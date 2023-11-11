Задоров был бы рад обмену в «Торонто» из «Калгари» (The Athletic)

Защитник Никита Задоров был бы рад переходу в «Торонто».

Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ.

Сегодня стало известно, что российский защитник «Калгари» подал запрос на обмен.

В нынешнем сезоне Никита Задоров набрал 5 (1+4) очков в 12 играх НХЛ при показателе полезности «минус 6», 12 минутах штрафа и среднем игровом времени 18:12.

«Флэймс» набрали 10 очков в 13 матчах и идут на 30-м месте в общей таблице лиги.

Контракт 28-летнего россиянина с кэпхитом 3,75 млн долларов действует до конца текущего сезона. По данным CapFriendly, в нем нет каких-либо ограничений на обмен.