«Калгари» может обменять Задорова, Хэнифина и Криса Танева. «Эдмонтон», «Торонто» и «Ванкувер» интересуются
«Калгари» может обменять Никиту Задорова.
Канадский клуб рассматривает возможность сделок с участием защитников Ноа Хэнифина, Никиты Задорова и Криса Танева.
Среди заинтересованных клубов могут быть «Торонто», «Эдмонтон» и «Ванкувер». Команды проявляют интерес к хоккеистам. Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.
Контракт Задорова с зарплатой 3,75 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.
Хоккеист набрал 3 (0+3) балла при показателе полезности «минус 7» в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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