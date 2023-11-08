«Калгари» может обменять Задорова, Хэнифина и Криса Танева. «Эдмонтон», «Торонто» и «Ванкувер» интересуются

Теги возможные переходы Торонто Ванкувер Калгари Эдмонтон НХЛ Крис Танев Никита Задоров Ноа Хэнифин Хоккей

«Калгари» может обменять Никиту Задорова.

Канадский клуб рассматривает возможность сделок с участием защитников Ноа Хэнифина, Никиты Задорова и Криса Танева.

Среди заинтересованных клубов могут быть «Торонто», «Эдмонтон» и «Ванкувер». Команды проявляют интерес к хоккеистам. Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.

Контракт Задорова с зарплатой 3,75 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.

Хоккеист набрал 3 (0+3) балла при показателе полезности «минус 7» в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

5 комментариев

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Барин
Задорнов идёт по рукам...как так?
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