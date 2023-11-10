Сергей Черкас: «Ситуацию вокруг СКА раскачивают. Поэтому Ротенберг нервничает. Сначала вбрасывается видео с Гальченюком, потом появляется баннер на матче»
Сергей Черкас отреагировал на слова Романа Ротенберга после игры с «Трактором».
СКА в четверг обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает». СКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции.
После матча Ротенберг, отвечая на вопрос, работает ли система СКА, заявил: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни»
– Я обратил внимание на то, что вокруг СКА происходят странные вещи. Сначала в интернет вбрасывается видео с участием Гальченюка, который давно где-то там в Америке что-то нарушил, будучи за рулем автомобиля. Потом появляется на домашнем матче это баннер.
Есть люди, которые раскачивают ситуацию вокруг СКА. Поэтому Роман Ротенберг нервничает. Я бы тоже нервничал. Работа в хоккейном клубе – сложный процесс. Я думаю, ни один клуб не может похвастать тем, что он в течение 10-15 лет занимает в нашем хоккее высокие места. Так не бывает.
– СКА – такой?
– Да. Были у СКА взлеты, сейчас команда в более сложной ситуации. Идет смена состава, притирка новых игроков, много нюансов, которые не позволяют команде играть так, как она может.
Но вы же видели хоккей: СКА против «Трактора» хорошо играл. Просто невезение: то за секунду до финальной сирены от «Спартака» пропускают, то за 26 секунд – от «Трактора». И это не первый случай. Понятно, что болельщик так устроен: все время хочет результата, побед. Но мы, эксперты, пытаемся им объяснить – бывает все не так, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
Фанаты СКА впервые вывесили гневный баннер – «Система не работает». Ротенберг увидел в этом провокацию
Ска - один из самых богатых клубов, из-за этого может позволить себе любых игроков и обновления состава каждый год за надобностью или без.
И с таким составом, даже без тренера - Ска могут играть на уровне 4-5 команды Запада.
Но весь сюр в том, что Ска возглавляет просто сыночек-мажорик.
Поэтому народ не обманешь!
не нужно повторять глупости.
Понравился комент кого-то из болел про "Введении статьи за дискриминацию СИСТЕМЫ")))))
вся эта ситуация с РР имеет глубокие корни, никак не связанные с хоккеем.
К сожалению, у нас в стране у многих предвзятое плохое отношение к богаты людям.
Но, предвзятые они не от того что не любят богатых, а от зависти, что не они на их месте. Они очень и очень хотели бы быть на их месте.
И вот их зависть порождает злобу к богатым.
Но, что самое парадоксальное,
так это то, что эти самые предвзятые, злобствуют на российских богатых и стоят на четвереньках перед богачами иностранными.
Это проявляется, в частности в хоккее, в охаивании КХЛ и преклонении перед НХЛ.
А когда тут хейтеры постоянно заявляют, что РР всех купил, всем в КХЛ заправляет, все ему подчиняются,
в этом не видите конспирологию.