Сергей Черкас: «Ситуацию вокруг СКА раскачивают. Поэтому Ротенберг нервничает. Сначала вбрасывается видео с Гальченюком, потом появляется баннер на матче»

Сергей Черкас отреагировал на слова Романа Ротенберга после игры с «Трактором».

СКА в четверг обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает». СКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

После матча Ротенберг, отвечая на вопрос, работает ли система СКА, заявил: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни»

– Я обратил внимание на то, что вокруг СКА происходят странные вещи. Сначала в интернет вбрасывается видео с участием Гальченюка, который давно где-то там в Америке что-то нарушил, будучи за рулем автомобиля. Потом появляется на домашнем матче это баннер.

Есть люди, которые раскачивают ситуацию вокруг СКА. Поэтому Роман Ротенберг нервничает. Я бы тоже нервничал. Работа в хоккейном клубе – сложный процесс. Я думаю, ни один клуб не может похвастать тем, что он в течение 10-15 лет занимает в нашем хоккее высокие места. Так не бывает.

– СКА – такой?

– Да. Были у СКА взлеты, сейчас команда в более сложной ситуации. Идет смена состава, притирка новых игроков, много нюансов, которые не позволяют команде играть так, как она может.

Но вы же видели хоккей: СКА против «Трактора» хорошо играл. Просто невезение: то за секунду до финальной сирены от «Спартака» пропускают, то за 26 секунд – от « ». И это не первый случай. Понятно, что болельщик так устроен: все время хочет результата, побед. Но мы, эксперты, пытаемся им объяснить – бывает все не так, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Фанаты СКА впервые вывесили гневный баннер – «Система не работает». Ротенберг увидел в этом провокацию