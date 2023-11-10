Рендулич о попадании в запас СКА: «Все через это проходят. Тренер так решил, все в порядке. Это время, чтобы отдохнуть»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Борна Рендулич Чемпионат.com Хоккей

Форвард СКА Борна Рендулич отреагировал на попадание в запас.

Тренерский штаб петербуржцев не заявил хорватского нападающего на игру против «Трактора» (4:3 ОТ).

Безголевая серия Рендулича составляет восемь матчей.

«Все через это проходят. Тренер так решил, все в порядке. Это время, чтобы отдохнуть, плюс всегда можно улучшить свою игру, потренироваться. Все хорошо!

Да, я давненько не забивал, но это хоккей, так бывает. Посмотрим, насколько долго продлится моя пауза, что будет дальше. [Это] была отличная победа, сумасшедшая! Нам надо продолжать», – сказал нападающий СКА Борна Рендулич.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леша Редиско
Дай профессионалу 21 алмаз и он сделает бриллиантовое колье! Дай дурачку 21 бриллиант и он сделает кучу дерьма.
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Он еще ничего не понял.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dundee
Очередная профуканая карьера .Бермудский треугольник для игроков
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pitts
Идентификация, Борна!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ds_hawk
А в ска есть тренер?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Все в СКА должны пройти очищение ВИП-ложей. Здесь нет исключений
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Мухамадиев
Ответ Dundee
Очередная профуканая карьера .Бермудский треугольник для игроков
И поделом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lari
Ты устал лавку полировать или по 8-10 минут играть за игру😅. У вас с Ромой такая любовь была, а он тебе изменяет.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Заигрался Ромка в менеджера, выменивая все, что набирает статку, только это не работает.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S 14
Игры реже-деньги те-же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий