Рендулич о попадании в запас СКА: «Все через это проходят. Тренер так решил, все в порядке. Это время, чтобы отдохнуть»

Форвард СКА Борна Рендулич отреагировал на попадание в запас.

Тренерский штаб петербуржцев не заявил хорватского нападающего на игру против «Трактора» (4:3 ОТ).

Безголевая серия Рендулича составляет восемь матчей.

«Все через это проходят. Тренер так решил, все в порядке. Это время, чтобы отдохнуть, плюс всегда можно улучшить свою игру, потренироваться. Все хорошо!

Да, я давненько не забивал, но это хоккей, так бывает. Посмотрим, насколько долго продлится моя пауза, что будет дальше. [Это] была отличная победа, сумасшедшая! Нам надо продолжать», – сказал нападающий СКА Борна Рендулич.