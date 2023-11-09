Мэттьюс вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Торонто». Он набрал 561 очко в 494 играх
Остон Мэттьюс вышел на 10-е место по очкам в истории «Торонто».
Нападающий сделал передачу в матче НХЛ против «Оттавы» (3:6).
Теперь на его счету 561 (312+249) очко в 494 играх в регулярных чемпионатах.
Остон Мэттьюс превзошел достижение Теда Кеннеди (560 (230+330) очков в 696 матчах) и вышел на единоличное 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Мэйпл Лифс».
9-е место занимает Боб Пулфорд (563 (251+312) балла в 947 играх). Рекордсмен – Матс Сундин (987 (420+567) очков в 981 игре).
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