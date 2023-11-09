Мэттьюс вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Торонто». Он набрал 561 очко в 494 играх

Теги рейтинги Торонто Матс Сундин НХЛ Тед Кеннеди Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс вышел на 10-е место по очкам в истории «Торонто».

Нападающий сделал передачу в матче НХЛ против «Оттавы» (3:6).

Теперь на его счету 561 (312+249) очко в 494 играх в регулярных чемпионатах.

Остон Мэттьюс превзошел достижение Теда Кеннеди (560 (230+330) очков в 696 матчах) и вышел на единоличное 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Мэйпл Лифс».

9-е место занимает Боб Пулфорд (563 (251+312) балла в 947 играх). Рекордсмен – Матс Сундин (987 (420+567) очков в 981 игре).

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3 комментария

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See what
Учитывая, что "Торонто" 106 лет - скромные результаты у их бомбардиров. А Остон Мэттьюс стопудово первая "суперзвезда" в истории франшизы
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po-spravedlivosti
Зато в снайперской гонке этого сезона с 13ю шайбами он не может пока догнать Сан-Хосе, у которых 14 голов
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Андрей Шульга
Ответ See what
Учитывая, что "Торонто" 106 лет - скромные результаты у их бомбардиров. А Остон Мэттьюс стопудово первая "суперзвезда" в истории франшизы
удивительно, даже 1000 очков ни у кого нет
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