Мэттьюс вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Торонто». Он набрал 561 очко в 494 играх

Остон Мэттьюс вышел на 10-е место по очкам в истории «Торонто».

Нападающий сделал передачу в матче против «Оттавы» (3:6).

Теперь на его счету 561 (312+249) очко в 494 играх в регулярных чемпионатах.

превзошел достижение Теда Кеннеди (560 (230+330) очков в 696 матчах) и вышел на единоличное 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Мэйпл Лифс».

9-е место занимает Боб Пулфорд (563 (251+312) балла в 947 играх). Рекордсмен – (987 (420+567) очков в 981 игре).