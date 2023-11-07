Евгений Малкин высказался о шансах выиграть приз лучшему бомбардиру НХЛ.

На данный момент на его счету 13 (7+6) очков в 10 матчах сезона.

– После четырех очков в матче с «Вашингтоном» на самом старте сезона вы порадовали журналистов шуткой на английском, что надо завтра закончить сезон, и тогда вам вручат «Арт Росс Трофи». А если серьезно – можно ли в вашем возрасте побороться за приз лучшему бомбардиру лиги с тем же Коннором Макдэвидом?

– Тяжеловато будет, ха-ха! Для этого надо, чтобы прямо все-все звезды сошлись и удача была на моей стороне весь сезон. Чтобы команда выигрывала, большинство работало...

И не только Макдэвид – есть еще много игроков, которые могут на этот трофей претендовать. Маккиннон, Мэттьюс, Кучеров, Панарин, который здорово начал сезон... Ты борешься с лучшими из лучших во всем мире. Рано загадывать, но всегда интересно конкурировать с сильнейшими. И никогда не поздно у них учиться.

Пусть возраст у меня уже не самый молодой, тем не менее всегда смотрю хоккей, особенно когда нахожусь дома и играют яркие атакующие команды – «Торонто», «Эдмонтон», «Рейнджерс» или, например, «Вашингтон». Что-то из каждого такого просмотра для себя выношу – и еще сильнее хочу, чтобы в этом году мы попали в плей-офф и еще раз поборолись за Кубок, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.