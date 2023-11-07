Форвард «Торонто» Мэттьюс один забил больше голов, чем вся команда «Сан-Хосе» – 13 против 12
Остон Мэттьюс забил больше голов, чем весь состав «Сан-Хосе».
Нападающий «Торонто» забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (6:5 ОТ).
Таким образом, американский форвард забил 13 голов в 12 играх чемпионата. Он лидирует в гонке снайперов лиги.
Остон Мэттьюс один имеет на своем счету больше голов, чем все вместе взятые хоккеисты «Сан-Хосе» – у калифорнийского клуба 12 заброшенных шайб в 11 матчах.
За 6 лет 3 раза за них выбирали другие команды в первом раунде, один из них Штюцле.
Сами выбрали игрока Кунь Луня, шведа уровня АХЛ и Уилла Смита. Он и два пика 2024 должны лечь в основу перестройки, плюсом будет тотальная распродажа в дедлайн. В общем, это надолго.
Так вроде Тампе