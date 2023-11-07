Форвард «Торонто» Мэттьюс один забил больше голов, чем вся команда «Сан-Хосе» – 13 против 12

Теги Торонто Сан-Хосе НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс забил больше голов, чем весь состав «Сан-Хосе».

Нападающий «Торонто» забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (6:5 ОТ).

Таким образом, американский форвард забил 13 голов в 12 играх чемпионата. Он лидирует в гонке снайперов лиги.

Остон Мэттьюс один имеет на своем счету больше голов, чем все вместе взятые хоккеисты «Сан-Хосе» – у калифорнийского клуба 12 заброшенных шайб в 11 матчах.

7 комментариев

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tolgol1974
Зато у СХ по гол+пас 12+21.у мексиканца всего 13+5.Усатый не дотягивает до уровня акул
+9
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+9
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Jarome
Сан Хосе - свежий пример, как не надо подходить к перестройке.
За 6 лет 3 раза за них выбирали другие команды в первом раунде, один из них Штюцле.
Сами выбрали игрока Кунь Луня, шведа уровня АХЛ и Уилла Смита. Он и два пика 2024 должны лечь в основу перестройки, плюсом будет тотальная распродажа в дедлайн. В общем, это надолго.
+4
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+4
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Maxim Shumov
Нападающий «Торонто» забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:5 ОТ).

Так вроде Тампе
+3
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+1
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Maxim Shumov
Ну, штук 60-70 Акулы накидают за сезон 💪🏻💪🏻💪🏻
+1
0
+1
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ещё вчера на ветке кто-то написал про это. Спортс, не тормози, сникерсни! 😂
+2
-1
+1
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ovi1000
Этот усатый Голдобин какой-то беспредельщик)
+1
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Dimash Balatayev
Ответ tolgol1974
Зато у СХ по гол+пас 12+21.у мексиканца всего 13+5.Усатый не дотягивает до уровня акул
)))
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0
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