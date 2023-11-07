Форвард «Торонто» Мэттьюс один забил больше голов, чем вся команда «Сан-Хосе» – 13 против 12

Остон Мэттьюс забил больше голов, чем весь состав «Сан-Хосе».

Нападающий « » забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата против «Тампы» (6:5 ОТ).

Таким образом, американский форвард забил 13 голов в 12 играх чемпионата. Он лидирует в гонке снайперов лиги.

один имеет на своем счету больше голов, чем все вместе взятые хоккеисты «Сан-Хосе» – у калифорнийского клуба 12 заброшенных шайб в 11 матчах.