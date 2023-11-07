Куинн Хьюз, Мэттьюс, Марнер и Сваймен – звезды дня в НХЛ

Куинн Хьюз, Остон Мэттьюс, Митч Марнер и Джереми Сваймен – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Бостона» Джереми Сваймен, отразивший 35 из 37 бросков в игре против «Далласа» (3:2). Он одержал 6-ю победу подряд.

Второе место разделили форварды «Торонто» Остон Мэттьюс и Митч Марнер. Мэттьюс сделал дубль и передачу в матче с «Тампой» (6:5 ОТ), Марнер набрал 4 (1+3) балла.

Первая звезда – защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз с 4 (1+3) очками в матче с «Эдмонтоном» (6:2).