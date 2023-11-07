Куинн Хьюз, Мэттьюс, Марнер и Сваймен – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Торонто Бостон Ванкувер НХЛ Митч Марнер Остон Мэттьюс Джереми Сваймен Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз, Остон Мэттьюс, Митч Марнер и Джереми Сваймен – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Бостона» Джереми Сваймен, отразивший 35 из 37 бросков в игре против «Далласа» (3:2). Он одержал 6-ю победу подряд.

Второе место разделили форварды «Торонто» Остон Мэттьюс и Митч Марнер. Мэттьюс сделал дубль и передачу в матче с «Тампой» (6:5 ОТ), Марнер набрал 4 (1+3) балла.

Первая звезда – защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз с 4 (1+3) очками в матче с «Эдмонтоном» (6:2).

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6 комментариев

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Дмитрий Круглов
Кучеров опять в пролёте оказался))
+4
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Кашпир
Ответ Дмитрий Круглов
Кучеров опять в пролёте оказался))
Выиграла бы Тампа - он был бы вместо Мэтьюза, все просто.
+3
-1
+2
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LaffyTaffy
Сваймен топарь
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Владислав Никонов
Сваймен решил замахнуться на Везину, причём серьезный замах.
0
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Andy93
Куинн я так понимаю на Нориса идет уверенно
0
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Александр Иванов
Ответ Кашпир
Выиграла бы Тампа - он был бы вместо Мэтьюза, все просто.
У Куча два гола и два праймери, у него и так лучше результат чем у Мэтьюсса и Марнера.
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