Майоров о словах экс-владельца «Йокерита»: «Он не очень лоялен к России, был под влиянием сведений, что Сталин убил Ленина. Вот такие вещи говорил» 

Борис Майоров отреагировал на слова экс-владельца «Йокерита» Харри Харкимо.

Харкимо ранее сообщил, что сожалеет о вступлении клуба в Фонбет Чемпионат КХЛ при нем. Финский клуб выступал в лиге с 2014 по 2022 годы.

«Слова Харкимо? Ну, это его слова. Что я могу думать? Я ничего не думаю, это его мнение, а другой сказал бы, что нет, это было правильно.

Насколько я знаю Харкимо, с которым я плотно общался в течение трех лет, пока работал тренером в « », он не очень лоялен к России, находился под влиянием каких-то сведений типа того, что Сталин убил Ленина, вот такие вот вещи говорил.

Поэтому у него есть свое мнение, он считает, что это ошибка была, ну, что сделаешь! А куда им было деться-то? Когда российские бизнесмены финансировали «Йокерит», – сказал двукратный олимпийский чемпион .