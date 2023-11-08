Майоров о словах экс-владельца «Йокерита»: «Он не очень лоялен к России, был под влиянием сведений, что Сталин убил Ленина. Вот такие вещи говорил»
Борис Майоров отреагировал на слова экс-владельца «Йокерита» Харри Харкимо.
Харкимо ранее сообщил, что сожалеет о вступлении клуба в Фонбет Чемпионат КХЛ при нем. Финский клуб выступал в лиге с 2014 по 2022 годы.
«Слова Харкимо? Ну, это его слова. Что я могу думать? Я ничего не думаю, это его мнение, а другой сказал бы, что нет, это было правильно.
Насколько я знаю Харкимо, с которым я плотно общался в течение трех лет, пока работал тренером в «Йокерите», он не очень лоялен к России, находился под влиянием каких-то сведений типа того, что Сталин убил Ленина, вот такие вот вещи говорил.
Поэтому у него есть свое мнение, он считает, что это ошибка была, ну, что сделаешь! А куда им было деться-то? Когда российские бизнесмены финансировали «Йокерит», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Уж не говоря о том, что историю никто толком не знает))
Ее как раньше переписывали все кому ни лень, так и теперь лепят. Не знаю, как у финнов, но у нас точно
Эх, огурчики, помидорчики
Сталин Кирова убил в коридорчике."
з.ы. За Флойдов в нике огромный респект.