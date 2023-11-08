Майоров о словах экс-владельца «Йокерита»: «Он не очень лоялен к России, был под влиянием сведений, что Сталин убил Ленина. Вот такие вещи говорил» 

Теги бизнес Йокерит Борис Майоров КХЛ Харри Харкимо Хоккей

Борис Майоров отреагировал на слова экс-владельца «Йокерита» Харри Харкимо.

Харкимо ранее сообщил, что сожалеет о вступлении клуба в Фонбет Чемпионат КХЛ при нем. Финский клуб выступал в лиге с 2014 по 2022 годы.

«Слова Харкимо? Ну, это его слова. Что я могу думать? Я ничего не думаю, это его мнение, а другой сказал бы, что нет, это было правильно.

Насколько я знаю Харкимо, с которым я плотно общался в течение трех лет, пока работал тренером в «Йокерите», он не очень лоялен к России, находился под влиянием каких-то сведений типа того, что Сталин убил Ленина, вот такие вот вещи говорил.

Поэтому у него есть свое мнение, он считает, что это ошибка была, ну, что сделаешь! А куда им было деться-то? Когда российские бизнесмены финансировали «Йокерит», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

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16 комментариев

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Achilles 21
всё правильно финн сказал,ну а кто убил ленина как не сталин, не троцкий же
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Артем Кочешев
как убийство Ленина Сталиным связано с вступлением "Йокерита" в КХЛ? Поток сознания.
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Заборостроитель
Ну, Кирова, точно, в коридорчике
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Machine Head
Ленин в Финляндии кумир. Около 10-15 памятников и бюстов в Финляндии Ильичу. Легенда Майоров знает о чем говорит.
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Don_Krebs
Ну, Ленина, может, Сталин и не убивал, зато много кого другого убил и сгноил в лагерях. Не лично, конечно, а через выстроенную им тоталитарную систему управления государством. Которую усиленно сегодня косплеит один бункерный дед из морозильника. Неудивительно, что финн не хочет иметь с этим ничего общего.
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Al561
Это еще не самая лютая конспирология.
Уж не говоря о том, что историю никто толком не знает))
Ее как раньше переписывали все кому ни лень, так и теперь лепят. Не знаю, как у финнов, но у нас точно
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Pink Floyd1276
Думаю что многие из нынешнего поколения скажут, что так оно и было.
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Machine Head
Вы можете здесь, как угодно рассуждать про Ленина и Сталина, но в Финляндии в книжных магазинах в свободной продаже Mein Kampf, записки Гимлера- сам лично видел . Во многих частных домах вместо икон стоят фотографии погибших родственников во Второй Мировой войне в мундирах вермахта и СС со свечами.
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$-AGROHIM-$
Ответ Achilles 21
всё правильно финн сказал,ну а кто убил ленина как не сталин, не троцкий же
Байден его убил!
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petia.subbotin
Ответ alklimov2018
У нас 3/4 страны под влиянием сведений, что Сталин убил 28 млн, еще 150 сгноил в гулагах и съел их детей.
Вот бы в 2023 году когда куча доступной исторической инфы ходить с мозгом улитки, только такие могут оправдывать хоть как то кровавейшего из тиранов
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Pink Floyd1276
Ответ Machine Head
Ленин в Финляндии кумир. Около 10-15 памятников и бюстов в Финляндии Ильичу. Легенда Майоров знает о чем говорит.
Как он мог не быть кумиром, ведь он проводил там свои каникулы.
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Дмитрий Рабко
Ответ Pink Floyd1276
Думаю что многие из нынешнего поколения скажут, что так оно и было.
А надо было классику изучать:
Эх, огурчики, помидорчики
Сталин Кирова убил в коридорчике."
з.ы. За Флойдов в нике огромный респект.
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