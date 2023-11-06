Экс-владелец «Йокерита» Харкимо: «Сожалею, что отправил клуб в КХЛ. Если оглянуться назад, это было ошибкой, но тогда все вели дела с Россией»

Теги бизнес Йокерит КХЛ Харри Харкимо Политика Хоккей

Бывший владелец «Йокерита» сожалеет, что клуб при нем вступил в КХЛ.

Финский клуб выступал в лиге с 2014 по 2022 годы. 

«Я сожалею, что отправил «Йокерит» в КХЛ. Сейчас с Россией меня ничего не связывает. Я ушел из клуба пять лет назад.

Если оглянуться назад, сотрудничество с Россией было ошибкой, но тогда я так не считал. Все компании вели дела с россиянами. Оглядываясь назад, несложно сказать, что это было ошибкой», – приводит слова Харкимо Ilta Sanomat.

После выхода из КХЛ «Йокерит» пропустил сезон-2022/23. С этого сезона команда выступает в Mestis – 2-м по рангу финском дивизионе. После 15 матчей занимает 5-е место в таблице. 

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15 комментариев

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Andreir888
Ну да, многие финны с нами сотрудничали, и, думаю, многие считают, что это было взаимовыгодное и честное партнерство...А уж что сейчас говорят, пусть это будет на их совести
+25
-4
+21
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greedy
Их и сейчас ведут. Надо чтобы Кая Каллас успокоила мужика.)
+13
0
+13
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hemsky
"это было ошибкой, но..."

А чего "но" то?
Финляндия на базе игроков КХЛ выиграла ЧМ и ОИ так то.
+13
-1
+12
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titov-and-trubach
А о сотрудничестве с Израилем тоже эти одуванчики жалеть будут или только после того, как хозяин команду даст? Уж не позорились бы этими интервью: разорвали отношения и ладно, большая политика, союзы - все понятно. Но как только они начинают лезть на поле морали и пр - это выглядит жалко.

Ps
Что плохого для финнов было в том, что Йокерит играл в КХЛ, а условная Valio продавала здесь свою кисломолочку?
+12
-3
+9
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Мистер Кафель
Премьер- министр Эстонии, женщина всегда орет какие русские там сво, однако ее муж имеет кучу дел по бизнесу с русскими. Тоже самое и этот финн, сейчас конечно они не получают халявный русский лес и никто почти не ездит на их озера и в их дома отдыхать, нет бизнеса с Россией и все стало намного хуже. Вот и злой такой Харкимо).
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Crenk
В целом с Йокеритом регулярка смотрелась любопытнее и ярче , но в этом году ОТЛично играют Спартак , Торпедо поэтому их отсутствие теперь не незаметно.

А вот когда наступало время плей-офф начиналась какая то хмуня из раза в раз.
Достаточно вспомнить 2020 когда они самые первые решили что не станут продолжать играть плей-офф, притом что имели контракт с КХЛ
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Russ Ivan
После введения санкций и ухода финских компаний с российского рынка все они только понесли убытки. Finnair была одной из ведущей авиакомпанией в Европе, теперь на грани банкротства. То же и с Йокеритом - был одним из лидеров КХЛ с кучей игроков сборной, теперь банкрот в середине финского пердива...
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Антон Киселёв
Шок! Финские водолазы рассказали, что нашли возле повреждённого газопровода "Balticconnector"! КХЛ теперь не отвертеться! Это оказалась...
+2
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Башмак Нирванов
Для многих в Европе раньше "Деньги не пахли".
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nmnackjbxkasbk
фарш невозможно провернуть назад.
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Евгений Мешков
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Ыжык
Обычным финнам эта КХЛ нахой не нужна была. Они вполне себе играли в своем чемпионате, народ ходил, были свои дерби. Просто кто то заработал на этом.
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ilya1809
Ответ Башмак Нирванов
Для многих в Европе раньше "Деньги не пахли".
Поправочка -Для многих ВЕЗДЕ деньги не пахнут.В России ,в том числе ,куча людей для которых деньги не пахнут.
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Мая Харошинькая
Ответ greedy
Их и сейчас ведут. Надо чтобы Кая Каллас успокоила мужика.)
она эстонка
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