Экс-владелец «Йокерита» Харкимо: «Сожалею, что отправил клуб в КХЛ. Если оглянуться назад, это было ошибкой, но тогда все вели дела с Россией»
Бывший владелец «Йокерита» сожалеет, что клуб при нем вступил в КХЛ.
Финский клуб выступал в лиге с 2014 по 2022 годы.
«Я сожалею, что отправил «Йокерит» в КХЛ. Сейчас с Россией меня ничего не связывает. Я ушел из клуба пять лет назад.
Если оглянуться назад, сотрудничество с Россией было ошибкой, но тогда я так не считал. Все компании вели дела с россиянами. Оглядываясь назад, несложно сказать, что это было ошибкой», – приводит слова Харкимо Ilta Sanomat.
После выхода из КХЛ «Йокерит» пропустил сезон-2022/23. С этого сезона команда выступает в Mestis – 2-м по рангу финском дивизионе. После 15 матчей занимает 5-е место в таблице.
А чего "но" то?
Финляндия на базе игроков КХЛ выиграла ЧМ и ОИ так то.
Ps
Что плохого для финнов было в том, что Йокерит играл в КХЛ, а условная Valio продавала здесь свою кисломолочку?
А вот когда наступало время плей-офф начиналась какая то хмуня из раза в раз.
Достаточно вспомнить 2020 когда они самые первые решили что не станут продолжать играть плей-офф, притом что имели контракт с КХЛ