Экс-владелец «Йокерита» Харкимо: «Сожалею, что отправил клуб в КХЛ. Если оглянуться назад, это было ошибкой, но тогда все вели дела с Россией»

Бывший владелец «Йокерита» сожалеет, что клуб при нем вступил в КХЛ.

Финский клуб выступал в лиге с 2014 по 2022 годы.

«Я сожалею, что отправил «Йокерит» в . Сейчас с Россией меня ничего не связывает. Я ушел из клуба пять лет назад.

Если оглянуться назад, сотрудничество с Россией было ошибкой, но тогда я так не считал. Все компании вели дела с россиянами. Оглядываясь назад, несложно сказать, что это было ошибкой», – приводит слова Харкимо Ilta Sanomat.

После выхода из КХЛ « » пропустил сезон-2022/23. С этого сезона команда выступает в Mestis – 2-м по рангу финском дивизионе. После 15 матчей занимает 5-е место в таблице.