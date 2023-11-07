Кожевников о словах экс-владельца «Йокерита»: «Финны как были мелкими проститутками, так ими и остались. Политика – страшная вещь»
Александр Кожевников высказался о словах экс-владельца «Йокерита» Харри Харкимо.
Харкимо ранее сообщил, что сожалеет о вступлении клуба в Фонбет Чемпионат КХЛ при нем. Финский клуб выступал в лиге с 2014 по 2022 годы.
«Политика – страшная вещь. Харкимо сказали говорить, и он говорит. Нормальные вещи для финнов. Они как были мелкими проститутками, так ими и остались.
Добра не помнящие, вот и все. Про них и говорить больше нечего», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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