Кожевников о словах экс-владельца «Йокерита»: «Финны как были мелкими проститутками, так ими и остались. Политика – страшная вещь»

Теги Йокерит КХЛ Александр Кожевников Харри Харкимо Политика Матч ТВ контент Хоккей

Александр Кожевников высказался о словах экс-владельца «Йокерита» Харри Харкимо.

Харкимо ранее сообщил, что сожалеет о вступлении клуба в Фонбет Чемпионат КХЛ при нем. Финский клуб выступал в лиге с 2014 по 2022 годы.

«Политика – страшная вещь. Харкимо сказали говорить, и он говорит. Нормальные вещи для финнов. Они как были мелкими проститутками, так ими и остались.

Добра не помнящие, вот и все. Про них и говорить больше нечего», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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16 комментариев

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Максим Столбов
Кожевников за словами то следи, ты Рому Ротенберга получаетс оскорбил?
+24
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+23
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Bartez1986
хуже них только Хартли, - добавил искперд
+8
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Варлампий Варлампий
Отправлю заявление гражданина Кожевникова в СК, налицо состав по УК РФ Статья 282
+10
-4
+6
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Амфитрион
Ответ Максим Столбов
Кожевников за словами то следи, ты Рому Ротенберга получаетс оскорбил?
Действительно, хамство. Не такой уж Роман и мелкий.
+5
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вперёд спартак
ни дня без 3,14...са
+3
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Oleg Olegov
"Перехожу с Finlandia на "Бугульму",-добавил Кожевников.
+2
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Харламов Никита
Ответ Максим Столбов
Кожевников за словами то следи, ты Рому Ротенберга получаетс оскорбил?
извиняться придётся 😜😜😜
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-1
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rude.
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sd4fmwrvz8
Йозе такой а вот щас было обидно….
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Sobachkin
Ну наговорил на новогодний корпоратив в Кремле
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Sobachkin
А кто владел ареной и был в доле Джокеррв? Ротенберги! Получается они сутенеры?
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Oleg Pepel
Шовинизм в чистом виде..
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viktor1952
Почему "мелкие"? ты пользовался их услугами?😊
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akrets
Было бы неплохо дожить, чтобы за подобные слова наступила ответственность
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Yop-pop
Ответ Амфитрион
Действительно, хамство. Не такой уж Роман и мелкий.
официально в ЛХЛ написано,что рост Романа 190 см
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