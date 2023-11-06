Назаров – экс-владельцу «Йокерита» Харкимо: «По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца» – наш великий поэт Пушкин все давно сказал про таких персонажей»
Андрей Назаров ответил экс-владельцу «Йокерита» Харри Харкимо.
Харкимо ранее заявил, что сожалеет о вступлении клуба в КХЛ при нем.
«Прочитал выступление бывшего владельца и председателя правления «Йокерита» Харри Харкимо, пожалевшего, что клуб вступил в КХЛ в сезоне-2014/2015. То есть они здесь играли, перенимали опыт, набирались мастерства, зарабатывали деньги, а теперь обо всем жалеют.
Знаете, про таких персонажей, как этот Харкимо, все давно сказал наш великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в своем знаменитом произведении «Медный всадник»: «По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Чухна, чухонцы – устаревший этноним прибалтийско-финских народов в новгородских землях, в Российской империи – народное название карело-финского населения окрестностей Петербурга, в основном ингерманландских финнов.
Даже процитировать не могут, а всё туда же.
Таких, как грязный наз, это бесит
Вот, фактчек, какие стихи? назаров 2+2 посчитать не сможет, не то, что осмысленную фразу
Шариковы родину, точнее заднюю часть президента - не отдадут)