Назаров – экс-владельцу «Йокерита» Харкимо: «По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца» – наш великий поэт Пушкин все давно сказал про таких персонажей»

Андрей Назаров ответил экс-владельцу «Йокерита» Харри Харкимо.

Харкимо ранее заявил, что сожалеет о вступлении клуба в КХЛ при нем.

«Прочитал выступление бывшего владельца и председателя правления « » Харри Харкимо, пожалевшего, что клуб вступил в КХЛ в сезоне-2014/2015. То есть они здесь играли, перенимали опыт, набирались мастерства, зарабатывали деньги, а теперь обо всем жалеют.

Знаете, про таких персонажей, как этот Харкимо, все давно сказал наш великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в своем знаменитом произведении «Медный всадник»: «По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Чухна, чухонцы – устаревший этноним прибалтийско-финских народов в новгородских землях, в Российской империи – народное название карело-финского населения окрестностей Петербурга, в основном ингерманландских финнов.