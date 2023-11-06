Назаров – экс-владельцу «Йокерита» Харкимо: «По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца» – наш великий поэт Пушкин все давно сказал про таких персонажей»

Теги Андрей Назаров Йокерит КХЛ Харри Харкимо книги Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров ответил экс-владельцу «Йокерита» Харри Харкимо.

Харкимо ранее заявил, что сожалеет о вступлении клуба в КХЛ при нем.

«Прочитал выступление бывшего владельца и председателя правления «Йокерита» Харри Харкимо, пожалевшего, что клуб вступил в КХЛ в сезоне-2014/2015. То есть они здесь играли, перенимали опыт, набирались мастерства, зарабатывали деньги, а теперь обо всем жалеют.

Знаете, про таких персонажей, как этот Харкимо, все давно сказал наш великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в своем знаменитом произведении «Медный всадник»: «По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Чухна, чухонцы – устаревший этноним прибалтийско-финских народов в новгородских землях, в Российской империи – народное название карело-финского населения окрестностей Петербурга, в основном ингерманландских финнов.

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32 комментария

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Моня Либерман
Назар хорош!
+36
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+23
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Жорег Борщофф
Ответ Экстерминатус
Мда, долго потом страну лечить придется от подобной ненависти к другим странам и народам, когда путинизм, наконец, падет
Не дождётесь.
+34
-14
+20
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внучок Бэйхайма
Ответ Жорег Борщофф
Ты в каком классе? Учился бы лучше... "Не мытая". =) Даже процитировать не могут, а всё туда же.
Такое случается, когда захотел в компании сойти за интеллектуала, но случайно навалил в штаны ))))
+16
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+15
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Жорег Борщофф
Ответ Дмитрий Рабко
А мне всегда больше нравился Михаил Юрьевич: "Прощай, не мытая Россия..."
Ты в каком классе? Учился бы лучше... "Не мытая". =)
Даже процитировать не могут, а всё туда же.
+20
-5
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newyork13
А Назу на пользу без работы сидеть. Книги читать начал!👍
+16
-2
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Hitgoe Himgob
Ответ цэсемьэр
тот день, когда Назаров наконец добрался до учебника литературы за 7 класс🤓
и все равно ничего не понял
+16
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Жорег Борщофф
Ответ Экстерминатус
Комментарий удален модератором
Каждый по-своему воспринимает. Я никакого оскорбления не вижу, в отличие от твоих слов.
+22
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ЭЮЯ
Ответ Экстерминатус
Комментарий удален модератором
Так мы на грязного наза не обижаемся же. Хотя, для тебя он - Андрей Викторович.
+12
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цэсемьэр
тот день, когда Назаров наконец добрался до учебника литературы за 7 класс🤓
+15
-5
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ЭЮЯ
Ответ buxtichka66
Комментарий удален модератором
А по итогу, в каменном веке живут они, а не мы. Им просто повезло родиться в сытой стране, а когда Европа лежала в руинах, они, конечно не вспоминают, а родители им, видно, не все рассказывали. Поколение болванчиков
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-4
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Hivaga22
Ответ Дмитрий Рабко
А мне всегда больше нравился Михаил Юрьевич: "Прощай, не мытая Россия..."
А Лермонтов этого стихотворения, которое ему приписывают, и не писал, кстати говоря.
+10
-1
+9
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Артём Стёпин
кажется, так нелепо Пушкина еще не цитировали...
+17
-8
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GMeazza
По описанию больше на Подмосковье похоже чем на нынешнюю Финляндию
+12
-3
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ЭЮЯ
Ответ Экстерминатус
Комментарий удален модератором
Да, совсем никто не любил, жили хорошо, а когда забирали очередного еврея напротив, молча сглатывали.
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-2
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Экстерминатус
Ответ serenada
Я правильно понимаю, что это в составе России они были убогими?
Естественно, сейчас это нормальная страна с высоким уровнем жизни, хорошей хоккейной сборной, без имперских амбиций, несмываемого узурпатора, культа личности и войны.
Таких, как грязный наз, это бесит
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serenada
Я правильно понимаю, что это в составе России они были убогими?
+5
-1
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Machine Head
А хахаха . Йокеритом владел и Тимченко и арена до сих пор принадлежит кумиру Назарова и Тимченко . Смотри Наз , чтобы тебе не прилетело за «чухонцев». И гражданство у твоих кумиров до сих пор «чухонское».
+5
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ральф шумахер
Ответ newyork13
А Назу на пользу без работы сидеть. Книги читать начал!👍
Так Задоров же рассказывал, что в этом цирке один журналист за толпу отдуваетя
Вот, фактчек, какие стихи? назаров 2+2 посчитать не сможет, не то, что осмысленную фразу
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Hivaga22
Ответ Айназ Галимуллин
Комментарий удален модератором
Пока у вас статус новичка, вы можете только плюсовать. А чтобы получить возможность минусовать, надо, чтобы вас самого очень сильно плюсовали.
+3
0
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Экстерминатус
Мда, долго потом страну лечить придется от подобной ненависти к другим странам и народам, когда путинизм, наконец, падет
+12
-9
+3
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Жорег Борщофф
Ответ Экстерминатус
Комментарий удален пользователем
Вот красавец! Но самое забавное то, что таким сленгом только ты выражаешься, ну и как тебя охарактеризовать?
+5
-2
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ЭЮЯ
Ответ Экстерминатус
Комментарий удален модератором
Это все, что нам нужно о тебе знать. Удачи.
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-1
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Matador
Назаров точно не путает Финляндию с соседней Карелией или Мурманской областью!
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ральф шумахер
Ответ Жорег Борщофф
Не дождётесь.
В целом да, все адекватные люди, почти, уехали, во всякие гуглы и эпплы, а кто и на пенсию в 30
Шариковы родину, точнее заднюю часть президента - не отдадут)
+1
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Георгий Волков
Назаров не знает таких слов
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