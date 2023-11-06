Быков о «Йокерите»: «От участия клуба в КХЛ выигрывал только финский хоккей, а сейчас они об этом жалеют»
Вячеслав Быков заявил, что финны выигрывали от участия «Йокерита» в КХЛ.
Бывший главный тренер сборной России по хоккею поделился мыслями на фоне заявления экс-владельца «шутов» Харри Харкимо, выразившегося так: «Сожалею, что отправил клуб в КХЛ. Если оглянуться назад, это было ошибкой, но тогда все вели дела с Россией».
«Политическая повестка другая, оттуда и эти заявления. Пусть он это скажет своим болельщикам и хоккеистам, которые играли за «Йокерит».
Интересно, что на это скажут финские болельщики. От участия клуба в КХЛ выигрывал только финский хоккей, а сейчас они об этом жалеют», поделился своим мнением Быков.
Тогда сиди и молчи