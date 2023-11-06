Быков о «Йокерите»: «От участия клуба в КХЛ выигрывал только финский хоккей, а сейчас они об этом жалеют»

Теги Вячеслав Быков Сборная Финляндии по хоккею чемпионат Финляндии Йокерит КХЛ Харри Харкимо Политика Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Быков заявил, что финны выигрывали от участия «Йокерита» в КХЛ.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею поделился мыслями на фоне заявления экс-владельца «шутов» Харри Харкимо, выразившегося так: «Сожалею, что отправил клуб в КХЛ. Если оглянуться назад, это было ошибкой, но тогда все вели дела с Россией».

«Политическая повестка другая, оттуда и эти заявления. Пусть он это скажет своим болельщикам и хоккеистам, которые играли за «Йокерит».

Интересно, что на это скажут финские болельщики. От участия клуба в КХЛ выигрывал только финский хоккей, а сейчас они об этом жалеют», поделился своим мнением Быков.

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3 комментария

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вперёд спартак
КХЛ тоже выигрывала от того что был сильный соперник
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Savardus
Я так понимаю, что Щвейцария выигрывает от того, что Быков - её гражданин? Ну логика то та же
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Ми Ша
Слава, сдай швейцарский паспорт, вернись на родину. Или не патриот?
Тогда сиди и молчи
+1
-1
0
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