Быков о «Йокерите»: «От участия клуба в КХЛ выигрывал только финский хоккей, а сейчас они об этом жалеют»

Вячеслав Быков заявил, что финны выигрывали от участия «Йокерита» в КХЛ.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею поделился мыслями на фоне заявления экс-владельца «шутов» Харри Харкимо, выразившегося так: «Сожалею, что отправил клуб в КХЛ. Если оглянуться назад, это было ошибкой, но тогда все вели дела с Россией».

«Политическая повестка другая, оттуда и эти заявления. Пусть он это скажет своим болельщикам и хоккеистам, которые играли за « ».

Интересно, что на это скажут финские болельщики. От участия клуба в выигрывал только финский хоккей, а сейчас они об этом жалеют», поделился своим мнением .