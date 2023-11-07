Ротенберг о 7 удалениях СКА: «Нужно тратить эмоции на голы, а не на околохоккейные вещи. Надо поработать над дисциплиной»

Роман Ротенберг высказался об удалениях игроков СКА в матче со «Спартаком».

СКА получил семь удалений в двух первых периодах матча Фонбет чемпионата со « » (2:3), соперник – два.

«Семь удалений? От большого желания победить, здесь нужно контролировать эмоции, игнорировать все, что происходит, сконцентрироваться на хоккее.

Эмоции надо тратить на голы, хорошую игру, а не на околохоккейные вещи. Все вы прекрасно все видели.

Много сыграли в меньшинстве, конечно, очень тяжело. Ловили шайбу на себя, потеряли много сил. Надо поработать над дисциплиной и не удаляться, а все остальное разберут профессионалы», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Гол «Спартака» на последней (!) секунде прибил СКА! Ротенберг вернулся, но ничего не сказал о судьях