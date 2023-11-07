Ротенберг о 7 удалениях СКА: «Нужно тратить эмоции на голы, а не на околохоккейные вещи. Надо поработать над дисциплиной»
Роман Ротенберг высказался об удалениях игроков СКА в матче со «Спартаком».
СКА получил семь удалений в двух первых периодах матча Фонбет чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3), соперник – два.
«Семь удалений? От большого желания победить, здесь нужно контролировать эмоции, игнорировать все, что происходит, сконцентрироваться на хоккее.
Эмоции надо тратить на голы, хорошую игру, а не на околохоккейные вещи. Все вы прекрасно все видели.
Много сыграли в меньшинстве, конечно, очень тяжело. Ловили шайбу на себя, потеряли много сил. Надо поработать над дисциплиной и не удаляться, а все остальное разберут профессионалы», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
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