Ротенберг о 7 удалениях СКА: «Нужно тратить эмоции на голы, а не на околохоккейные вещи. Надо поработать над дисциплиной»

Теги СКА Спартак судьи КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг высказался об удалениях игроков СКА в матче со «Спартаком».

СКА получил семь удалений в двух первых периодах матча Фонбет чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3), соперник – два.

«Семь удалений? От большого желания победить, здесь нужно контролировать эмоции, игнорировать все, что происходит, сконцентрироваться на хоккее.

Эмоции надо тратить на голы, хорошую игру, а не на околохоккейные вещи. Все вы прекрасно все видели.

Много сыграли в меньшинстве, конечно, очень тяжело. Ловили шайбу на себя, потеряли много сил. Надо поработать над дисциплиной и не удаляться, а все остальное разберут профессионалы», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Гол «Спартака» на последней (!) секунде прибил СКА! Ротенберг вернулся, но ничего не сказал о судьях

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