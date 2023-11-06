Ротенберг о голе «Спартака» на 59:59: «Старые привычки ребят из других клубов, наш игрок закрыл Серебрякова. Система требований в СКА не поменялась – нужно время»
Роман Ротенберг прокомментировал гол «Спартака» на 59:59.
СКА проиграл со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Гол на последней секунде – случайность, или в этом есть какая-то закономерность?
– Была череда индивидуальных ошибок. Необоснованный проброс.
Не было смысла пробрасываться – это первый момент. Второе – нельзя проигрывать вбрасывание в такой ситуации. Это же опытные хоккеисты.
Нашего вратаря закрыли – его вины нет. Наш игрок его же и закрыл полностью – Серебряков не видел шайбу. Все это отрабатывается и тренируется.
Мы такие же голы пропускали и в предыдущих матчах, когда сами закрывали своего вратаря. Это навык, который нам нужен.
Остались старые привычки у ребят, которые перешли из других клубов. Будем работать над этим и все улучшать.
У нас выполнение игрового задания улучшается с каждым матчем, но надо выполнять его на сто процентов, чтобы победить с явным преимуществом.
Нужна целостная игра на все 60 минут. И, конечно, не удаляться.
Можно один матч выиграть в меньшинстве, но второй уже не получится. Говорю про серию плей-офф. Нужна дисциплина – будем работать.
– Может, на последних секундах защитникам стоило разъехаться в стороны? Вратарь отобьет такой бросок.
– Вы правильно говорите – главное, чтобы вратарь видел момент броска.
Первое – вообще нельзя давать бросать, играть встык. Даже если проиграли вбрасывание, то нужно идти клюшкой встык бросающему хоккеисту, выдвигаться на него.
Получился технический брак, но это старые привычки. У нас многие ребята пришли в этом сезоне.
Система требований в СКА не поменялась – все те же самые требования с первой до последней игры регулярного чемпионата.
Сейчас нужно время. У нас длинная дистанция, очень плотная таблица. Нужно собраться и выиграть следующей матч, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Впервые сказать "люблю"...
Видеть лицо Ротенберга после решающего гола на последней секунде...
Есть вещи, которые нельзя купить, для всего остального есть мастеркард.
🤣