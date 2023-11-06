Ротенберг о голе «Спартака» на 59:59: «Старые привычки ребят из других клубов, наш игрок закрыл Серебрякова. Система требований в СКА не поменялась – нужно время»

Роман Ротенберг прокомментировал гол «Спартака» на 59:59.

СКА проиграл со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата .

– Гол на последней секунде – случайность, или в этом есть какая-то закономерность?

– Была череда индивидуальных ошибок. Необоснованный проброс.

Не было смысла пробрасываться – это первый момент. Второе – нельзя проигрывать вбрасывание в такой ситуации. Это же опытные хоккеисты.

Нашего вратаря закрыли – его вины нет. Наш игрок его же и закрыл полностью – Серебряков не видел шайбу. Все это отрабатывается и тренируется.

Мы такие же голы пропускали и в предыдущих матчах, когда сами закрывали своего вратаря. Это навык, который нам нужен.

Остались старые привычки у ребят, которые перешли из других клубов. Будем работать над этим и все улучшать.

У нас выполнение игрового задания улучшается с каждым матчем, но надо выполнять его на сто процентов, чтобы победить с явным преимуществом.

Нужна целостная игра на все 60 минут. И, конечно, не удаляться.

Можно один матч выиграть в меньшинстве, но второй уже не получится. Говорю про серию плей-офф. Нужна дисциплина – будем работать.

– Может, на последних секундах защитникам стоило разъехаться в стороны? Вратарь отобьет такой бросок.

– Вы правильно говорите – главное, чтобы вратарь видел момент броска.

Первое – вообще нельзя давать бросать, играть встык. Даже если проиграли вбрасывание, то нужно идти клюшкой встык бросающему хоккеисту, выдвигаться на него.

Получился технический брак, но это старые привычки. У нас многие ребята пришли в этом сезоне.

Система требований в СКА не поменялась – все те же самые требования с первой до последней игры регулярного чемпионата.

Сейчас нужно время. У нас длинная дистанция, очень плотная таблица. Нужно собраться и выиграть следующей матч, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.