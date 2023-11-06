Ротенберг о голе «Спартака» на 59:59: «Старые привычки ребят из других клубов, наш игрок закрыл Серебрякова. Система требований в СКА не поменялась – нужно время»

Теги СКА Спартак видео КХЛ Роман Ротенберг Никита Серебряков Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал гол «Спартака» на 59:59.

СКА проиграл со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Гол на последней секунде – случайность, или в этом есть какая-то закономерность?

– Была череда индивидуальных ошибок. Необоснованный проброс.

Не было смысла пробрасываться – это первый момент. Второе – нельзя проигрывать вбрасывание в такой ситуации. Это же опытные хоккеисты.

Нашего вратаря закрыли – его вины нет. Наш игрок его же и закрыл полностью – Серебряков не видел шайбу. Все это отрабатывается и тренируется.

Мы такие же голы пропускали и в предыдущих матчах, когда сами закрывали своего вратаря. Это навык, который нам нужен.

Остались старые привычки у ребят, которые перешли из других клубов. Будем работать над этим и все улучшать.

У нас выполнение игрового задания улучшается с каждым матчем, но надо выполнять его на сто процентов, чтобы победить с явным преимуществом.

Нужна целостная игра на все 60 минут. И, конечно, не удаляться.

Можно один матч выиграть в меньшинстве, но второй уже не получится. Говорю про серию плей-офф. Нужна дисциплина – будем работать.

– Может, на последних секундах защитникам стоило разъехаться в стороны? Вратарь отобьет такой бросок.

– Вы правильно говорите – главное, чтобы вратарь видел момент броска.

Первое – вообще нельзя давать бросать, играть встык. Даже если проиграли вбрасывание, то нужно идти клюшкой встык бросающему хоккеисту, выдвигаться на него.

Получился технический брак, но это старые привычки. У нас многие ребята пришли в этом сезоне.

Система требований в СКА не поменялась – все те же самые требования с первой до последней игры регулярного чемпионата.

Сейчас нужно время. У нас длинная дистанция, очень плотная таблица. Нужно собраться и выиграть следующей матч, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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23 комментария

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Andrewxyz
В феврале закончите, и до сентября времени будет навалом.
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mbauer
"Старые привычки, которые перешли из других клубов". Всем ясно? Это не из нашего района (с)!!!
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jqzn88xn6n
Не видел сегодня что-то системы. А вы?
+3
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Dmitriy Racheev
Первый тренер на сайте проигрывающий на багаже предыдущих
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Александр Аствацатуров
обожаю системы Ротена
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Олег Соколов
Ответ jqzn88xn6n
Не видел сегодня что-то системы. А вы?
Как раз все видели систему,систему Йозе Марино)😉
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Серый
Вот чтобы эти бездари делали без изобретателя хоккея, такую истину для них открывает.
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Росаг
По пустой болтовне и отмазкам ротенберг вне конкуренции. Любого другого тренера за такие результаты уже давно выгнали бы.
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Алексей Тарлыков
Если посмотреть повтор, то вратаря никто не закрывал
Останови видео на 9-ой секунде и увидишь, что два игрока плотно закрывают момент удара от вратаря.
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sabur
У Спартака первая тройка из других клубов. Играют как то ж
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Торт Спартак
Первый раз отвести ребёнка в школу...
Впервые сказать "люблю"...
Видеть лицо Ротенберга после решающего гола на последней секунде...
Есть вещи, которые нельзя купить, для всего остального есть мастеркард.
🤣
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McGregor
"Мы учтем, мы уберем ошибки, мы будем сильнее, мы победим". Мантра перестает быть забавной, а на новую глубины интеллекта не отвесили. Печаль и улыбки:)
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дурной сходненский гребист
ГСО в своё время об этом болване всё сказал
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sancho81
Старые привычки. Там-то неучи работают. Ничего, ребята попали ко мне - я сделаю из них Игроков!
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андрэ
Многие ребята пришли в этом сезоне из команд где привыкли побеждать больше 1 матча подряд, ничего Ромкина система отучит
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Сергей Лепехин
Плохо, что Рома их не с детства тренировал. Систему не привил. Он, правда, об ошибках постфактум догоняет... Но почему убрал Мичкова, Гусева, Морозова др. и сам не знает пока...
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Евгений Кислицын
тема системы не раскрыта
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Алексей Тарлыков
Если посмотреть повтор, то вратаря никто не закрывал
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ЭлектроВеник
пока будет ждать времени, чемп закончится. так можно и плэй-офф пролететь
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Дмитрий9779
Ближний угол вратарский,но обвинять Никиту нельзя,столько спасений совершил.
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maxtim47
Произошла "смерть на льду"
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jqzn88xn6n
Один Серебряков крутился как белка в колесе, а остальные вообще не понимают что им делать надо. Какая система?
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