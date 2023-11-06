Ротенберг об удалении Серебрякова за сдвиг ворот: «Народ все видит. СКА будет игнорировать судейство. Таков наш путь»

Теги СКА Спартак судьи видео КХЛ Роман Ротенберг Никита Серебряков Хоккей

Роман Ротенберг заявил об игнорировании разговоров о судействе.

СКА проиграл «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В первом периоде вратарь питерцев Никита Серебряков получил две минуты штрафа за сдвиг ворот. СКА остался втроем против пятерых соперников и пропустил гол.

– Вы ни слова не сказали про судейство, но все-таки, что по удалению Серебрякова? Никита спорил с арбитрами, мнения специалистов тоже разделились.

– Не буду комментировать судейство. Думаю, народ все видит. Болельщики видят.

На моем опыте всегда сначала дается предупреждение. Но если судьи так решили – это их право.

Они полностью управляют игрой – что мне это комментировать. Значит, как есть – нам надо забивать больше, вообще нельзя удаляться. Комментарии излишни.

У СКА позиция простая – мы будем полностью игнорировать судейство, не станем комментировать. Тратим слишком много эмоций на эти вещи. Так делать больше нельзя.

Пусть комментируют комментаторы, журналисты, болельщики. Мы никак не будем комментировать. Это жизнь. Таков наш путь, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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91 комментарий

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А я ясные дни оставляю себе
Дайте ему Зенитом порулить на полгодика. Почему только хоккею всё веселье достается.
+77
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Андрей Белоусов
Правильно, работай дальше! А мы пойдём вперёд
+54
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Nuteruoli
Рома, твой народ из страны Финляндия, но даже они не смотрят КХЛ. За тебя только переживает твой папка, а хоккеисты СКА радуются, когда ты пропускаешь матчи, вот такая грустная тренерская карьера у тебя Ромка(
+49
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dmtrlebedeff
Он ненормальный? Бездарь начал ныть, когда не в пользу СКА судят! Спартак - спасибо за победу сегодня, ждал овертайм, ушёл до вбрасывания, прихожу - ГОЛ! 👍👍👍👍👍
+20
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+20
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aigarych
Почему все удивлены Вротенбергу ??? такие у нас везде , на всех постах и всем норм , странные люди конечно
+20
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Whatever man
Роман, как же я за вас рад))
+20
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Трент Резнор
Всё настолько плохо что еврей заговорил фразами из «Мандалорца»
+19
-2
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anshef
Да пора Роме уже заплакать и проныть: папа этот хоккейный менеджер сломался, не работает, хочу другую игрушку.
+14
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+14
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Мікалай Ланец
Так ведь сдвинул же ворота Серебряков.
+12
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Roman Schmidt
Ответ Артемий Полозов
Комментарий скрыт
Рома не пались
+11
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Народ правда все видит и все про тебя давно понял. Жаль, что у него нет рычагов влияния чтобы тебя выпнуть подальше от хоккея. Хотя лучше тебя оставить, иначе над чем мы ржать будем?
+9
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Сергей Галынский
Сила в правде
Добавил Роман
+6
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иваныч
ей-богу сначала раздражал а теперь здорово👏✊👍 веселит, пусть правит, это судьба!
+6
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Machine Head
Ответ Артемий Полозов
Комментарий скрыт
А что было? Явный умышленный сдвиг ворот. Чистые две минуты. В советские годы всегда давали сразу без предупреждений 2 минуты и всем это было всегда понятно , как клятва пионера .
+5
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Серый
Ответ anshef
Да пора Роме уже заплакать и проныть: папа этот хоккейный менеджер сломался, не работает, хочу другую игрушку.
он так и посмотрел в конце, типа: пап, ну а че они?!
+4
0
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Серый
да, йозе, очень приятно было видеть твоё беспомощное лицо за секунду до конца)
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Roman Schmidt
Ответ Pitbulbest
Да чё тут комментировать собственно - московское судейство оно такое.
если ты не Рома,тогда наверно Грязный Наз😄
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MikhaL
Пауза на U-20 не помогла тренерскому гению Йозе..
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Pitbulbest
Ответ ИглесиасХулио
Шоу должно продолжаться
Под шоу ты имеешь в виду вытягивание Спартака всеми правдами и неправдами?))
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_Абырвалг_
"Народ все видит" ! Это он на чего намекает ?
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chelmakkol
А всё-таки Питеру нужно отдать должное хорошо в меньшинстве держались.
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chelmakkol
Походу Тимченко судейкам занёс, чтобы тащили красно-белых)
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Sergey Smolensky
Ответ Nuteruoli
Рома, твой народ из страны Финляндия, но даже они не смотрят КХЛ. За тебя только переживает твой папка, а хоккеисты СКА радуются, когда ты пропускаешь матчи, вот такая грустная тренерская карьера у тебя Ромка(
Ну, в он финн по паспорту, а по крови - он (((русский)))
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Docentr9
В моих 800 просмотренных матчах чаще за это давали предупреждение
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chelmakkol
Ответ Вован Азаров
вратарь специально сдвинул ворота, надеясь что просто предупредят, а судьи вдруг по правилам судить стали вот у Ромки и подгорело
Да не было там умышленного сдвига ворот.
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