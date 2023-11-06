Ротенберг об удалении Серебрякова за сдвиг ворот: «Народ все видит. СКА будет игнорировать судейство. Таков наш путь»

Роман Ротенберг заявил об игнорировании разговоров о судействе.

СКА проиграл « » (2:3) в матче Фонбет чемпионата .

В первом периоде вратарь питерцев получил две минуты штрафа за сдвиг ворот. СКА остался втроем против пятерых соперников и пропустил гол.

– Вы ни слова не сказали про судейство, но все-таки, что по удалению Серебрякова? Никита спорил с арбитрами, мнения специалистов тоже разделились.

– Не буду комментировать судейство. Думаю, народ все видит. Болельщики видят.

На моем опыте всегда сначала дается предупреждение. Но если судьи так решили – это их право.

Они полностью управляют игрой – что мне это комментировать. Значит, как есть – нам надо забивать больше, вообще нельзя удаляться. Комментарии излишни.

У СКА позиция простая – мы будем полностью игнорировать судейство, не станем комментировать. Тратим слишком много эмоций на эти вещи. Так делать больше нельзя.

Пусть комментируют комментаторы, журналисты, болельщики. Мы никак не будем комментировать. Это жизнь. Таков наш путь, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.