Бландиси о КХЛ: «Клубам НХЛ стоило бы научиться, как болеть на трибунах. Здесь матч регулярного чемпионата ощущается как игра плей-офф там»

Джозеф Бландиси сравнил атмосферы на матчах КХЛ и НХЛ.

– Рокко Гримальди отметил атмосферу на трибунах в Санкт-Петербурге. Как тебе атмосфера на играх? Сильно отличается от того, что видел в США и Канаде?

– Определенно отличается. В Торонто я обратил внимание, что на нижнем ярусе многие пришли на бизнес-экскурсии, а некоторые занимаются своими рабочими делами, пока сидят на трибунах. В Петербурге – в СКА , да и в других городах люди следят за процессом: повсюду флаги, зрители топают и хлопают. Постоянно хочется быть частью этой атмосферы.

На льду у нас хоккей, но атмосфера здесь футбольная. Это очень круто. Когда я на льду часть меня хочет веселиться с болельщиками на трибунах. Надеюсь, однажды смогу это показать своей семье. Это было бы здорово.

Клубам НХЛ стоило бы научиться, как болеть на трибунах. Здесь матч регулярного чемпионата ощущается как игра плей-офф там. В НХЛ болельщики становятся более заинтересованными с ходом сезона, а здесь я заметил страсть фанатов с самого старта. Они хотят выиграть также сильно, как и игроки. Это приятно видеть.

– Правда, что в КХЛ люди на трибунах именно болеют, а не сидят как в театре?

– Я заметил, что люди обращают внимание не только когда ты переходишь в атаку. Здесь зрители шумят всю игру, и им нравится находиться на трибунах. Для них, как и для нас, это 60 минут работы: никто не сидит, все синхронно кричат. Это отличная атмосфера, я рад быть частью этой общей энергетики, – сказал нападающий СКА.