Ротенберг о 2:3 от «Спартака»: «СКА добавляет с каждой игрой. У команды есть характер, командный дух. Спокойно работаем дальше»

Роман Ротенберг заявил, что СКА добавляет с каждым матчем.

СКА проиграл « » (2:3) в игре Фонбет чемпионата .

Питерская команда находится на восьмом месте в таблице Западной конференции – 13 побед и 13 поражений в 26 играх.

«В целом хорошая игра. Ребята бились друг за друга, проявили характер.

Много наудалялись в начале. Отыграли весь период в меньшинстве, втроем, ловили шайбу на себя. Это выбило нас из колеи. Равный ритм. Допустили пару ошибок – и третий гол, и второй гол.

Уберем индивидуальные ошибки. С каждой игрой добавляем.

У команды есть характер, командный дух. В деталях добавим, выполним на сто процентов игровое задание – будем побеждать.

Ребята возвращаются, вратари возвращаются после травм, и другие ребята должны вернуться, защитники, которых очень не хватает.

Будем работать. Спокойно, уверенно работаем дальше», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.