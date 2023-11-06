Ротенберг о 2:3 от «Спартака»: «СКА добавляет с каждой игрой. У команды есть характер, командный дух. Спокойно работаем дальше»

Теги СКА Спартак КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА добавляет с каждым матчем.

СКА проиграл «Спартаку» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Питерская команда находится на восьмом месте в таблице Западной конференции – 13 побед и 13 поражений в 26 играх.

«В целом хорошая игра. Ребята бились друг за друга, проявили характер.

Много наудалялись в начале. Отыграли весь период в меньшинстве, втроем, ловили шайбу на себя. Это выбило нас из колеи. Равный ритм. Допустили пару ошибок – и третий гол, и второй гол.

Уберем индивидуальные ошибки. С каждой игрой добавляем.

У команды есть характер, командный дух. В деталях добавим, выполним на сто процентов игровое задание – будем побеждать.

Ребята возвращаются, вратари возвращаются после травм, и другие ребята должны вернуться, защитники, которых очень не хватает.

Будем работать. Спокойно, уверенно работаем дальше», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

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117 комментариев

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Vasyamarch91
Сосиска
+85
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Stanley_77
"Смех и радость мы приносим людям", – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции
+81
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Карпов Стас
Работайте дальше! Мы все спокойны. Счастье для всей страны!
+67
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maxtim47
Обращаюсь к болелам всех клубов (кроме СКА)! Проигрыши системы безусловно радуют, а комментарии Ромки после матчей поднимают настроение как ничто другое, но у этого есть и обратная сторона медали. Чем больше СКА проигрывает, тем более вероятен вариант, что в дело вмешаются влиятельные люди из Газпрома (намного выше Ротенберга) и попросят Ромку уйти на другую должность. В таком случае мы, во-первых, потеряем объект для угара (останется только смеяться над редкими перлами Кожевникова), а, во-вторых, в СКА может появиться действительно нормальный тренер, который сумеет наладить им игру и сделает серьезной угрозой в борьбе за кубок. Это не нужно никому! Поэтому предлагаю поддержать Романа Борисовича на данном этапе, поддержать его систему (возможно придется слить определенное количество матчей), а потом с превеликой радостью вынести его в первом же раунде плова в 4-5 матчах и слушать обещания о том, что через год СКА вернется сильнее.
+59
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Oleg Olegov
Роману, конечно, повезло, что Мостовой бывший футболист, а не хоккеист.
+49
0
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Евгений - 79
Жалко тебе нельзя убрать. Думаю это бы сильно помогло
+41
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Зубы Дзюбы
Ответ Евгений - 79
Жалко тебе нельзя убрать. Думаю это бы сильно помогло
Нас, болельщиков других клубов, устраивает
+33
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Bartez1986
команда добавляет с каждой игрой (их уже 26), и балансирует на грани плей-офф. это как? отрицательный рост, как у друга отца?
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Сергей Гришин
уважаемые болельщики когда-то не плохого клуба, вам самим то не надоела уже эта клоунада??? вы еще и поощряете это покупая билеты!
+28
0
+28
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Антрополог
Вообще тяжело игрокам СКА сейчас, они из Балашихи (гдн был прошлый матч) в Мегаспорт в Москву ехали, а это 28 км, автобусные ноги сегодня у них были, это было видно!!!!
+26
0
+26
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Eugene88
И ни слова про секундомер?! Не верю
+19
-1
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карабашка
13 поражений за чуть более трети регулярки.Работай дальше.Все идет по плану.
+13
0
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Кот24
Гений, блин. Добавляют, ага, видел я как их Спартак возил. Все атаки абы что, шайба летит куда угодно, пасы в никуда. Никакой сыгранности, никаких разумных действий. Если бы не Серебряков и банальная удача (шайба в каркас ворот прилетала много раз, когда уже бить по пустым) пролетели бы с большим счетом
+13
0
+13
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они повсюду
Ответ путин вовка
Очень хочется чтобы ска в плей офф не вышли. Интересно почитать что он нести будет
Спокойно работаем дальше!
+10
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Контрольный выстрел
Меня конечно более всего удивляют так называемые болельщики СКА. Скажите честно, вам самим как? Нормально? Но судя по тому, что вы исправно платите деньги за это, ходите покушать попкорн и похлопать в ладоши, вас все устраивает. Тоже самое кстати уже скоро ждет Зенит.
+10
-1
+9
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Михаил Ильин
Ответ Oleg Olegov
Роману, конечно, повезло, что Мостовой бывший футболист, а не хоккеист.
Все-таки отец Абаскаля — не друг солнцеликого, Мостового бы за критику Йозе Борисыча быстро из медиаполя выкорчевали бы.
+9
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путин вовка
Очень хочется чтобы ска в плей офф не вышли. Интересно почитать что он нести будет
+8
0
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Russ Ivan
Нейросеть сгенерировала набор нужных фраз...
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pg5kcmgytn
Самолетный секундомер где?
+6
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Габорик
Не думай о секундах свысока.
Наступит время, сам поймешь, наверное:
Свистят они, как судьи у виска,
Удаления, удаления, удаления

:)
+6
0
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den70
Все таки, не каждая кухарка может управлять (хоть государством, хоть хоккейных клубом).
+6
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Ильмир Зайнапов
Ответ Сергей Гришин
уважаемые болельщики когда-то не плохого клуба, вам самим то не надоела уже эта клоунада??? вы еще и поощряете это покупая билеты!
Можно же разок не прейти на матч
+5
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+5
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Сергей Гришин
Ответ Ильмир Зайнапов
Можно же разок не прейти на матч
именно об этом я и сказал))) но, я думаю на врядли это будет 😢
+4
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Ильмир Зайнапов
Ответ maxtim47
Обращаюсь к болелам всех клубов (кроме СКА)! Проигрыши системы безусловно радуют, а комментарии Ромки после матчей поднимают настроение как ничто другое, но у этого есть и обратная сторона медали. Чем больше СКА проигрывает, тем более вероятен вариант, что в дело вмешаются влиятельные люди из Газпрома (намного выше Ротенберга) и попросят Ромку уйти на другую должность. В таком случае мы, во-первых, потеряем объект для угара (останется только смеяться над редкими перлами Кожевникова), а, во-вторых, в СКА может появиться действительно нормальный тренер, который сумеет наладить им игру и сделает серьезной угрозой в борьбе за кубок. Это не нужно никому! Поэтому предлагаю поддержать Романа Борисовича на данном этапе, поддержать его систему (возможно придется слить определенное количество матчей), а потом с превеликой радостью вынести его в первом же раунде плова в 4-5 матчах и слушать обещания о том, что через год СКА вернется сильнее.
Нет тогда он под себя весь хоккей России подомнет, он должен знать что так просто тренером не стать
+4
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Ильмир Зайнапов
Подписывай другого вратаря, Худобина можно))
+4
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