Ротенберг о 2:3 от «Спартака»: «СКА добавляет с каждой игрой. У команды есть характер, командный дух. Спокойно работаем дальше»
Роман Ротенберг заявил, что СКА добавляет с каждым матчем.
СКА проиграл «Спартаку» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Питерская команда находится на восьмом месте в таблице Западной конференции – 13 побед и 13 поражений в 26 играх.
«В целом хорошая игра. Ребята бились друг за друга, проявили характер.
Много наудалялись в начале. Отыграли весь период в меньшинстве, втроем, ловили шайбу на себя. Это выбило нас из колеи. Равный ритм. Допустили пару ошибок – и третий гол, и второй гол.
Уберем индивидуальные ошибки. С каждой игрой добавляем.
У команды есть характер, командный дух. В деталях добавим, выполним на сто процентов игровое задание – будем побеждать.
Ребята возвращаются, вратари возвращаются после травм, и другие ребята должны вернуться, защитники, которых очень не хватает.
Будем работать. Спокойно, уверенно работаем дальше», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.
Наступит время, сам поймешь, наверное:
Свистят они, как судьи у виска,
Удаления, удаления, удаления
:)