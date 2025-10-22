Сервисмен сборной России Рогатин о режиме хоккеистов в СССР: «Кожевников – злостный нарушитель. И через забор убегал, и что только не делал. Уникальный товарищ, конечно»

Константин Рогатин рассказал о спортивном режиме хоккеистов в 1980-е.

Бывший технический специалист «Спартака», ныне работающий в сборной России, ранее рассказал о физподготовке хоккеистов в СССР: «В стране есть особо было нечего, поэтому к питанию относились просто. На предсезонке творилось страшное – выживали сильнейшие».

– Понятно, что без нарушения режима при таком графике не обойтись.

– Конечно, нарушали. Просто потому, что ребята молодые. Им хочется и погулять, и с женщиной побыть, тем более что есть возможности для этого. А ты живешь словно в лагере. Естественно, что когда выпадает выходной, то в этот выходной ты хочешь сделать все. Поэтому отрывались по полной. На выезде было то же самое. Тренеры за всем следили и в основном были в курсе происходящего. Но если игрок отдавал все на площадке, делал результат, то на какие-то вещи они могли закрыть глаза.

Конечно, у нас были и злостные нарушители. Тот же Кожевников. Это уникальный товарищ, конечно, был. Он и через забор убегал, и что только не делал. А Якушев – примерный семьянин, Шадрин тоже.

– Кожевников как раз из тех, кто и нарушал, и играть мог.

– На него Кулагин действовал гипнотически, как кролик на удава. Только посмотрит, как Кожевников отвечал: все сделаю, все отдам на площадке. И делал. Был момент, мы много игр подряд проигрывали. Шли на 7-8-м месте, кошмар. И Кулагин сказал: выигрываете – отпускаю домой. Победили 12 раз подряд. Потом старший тренер решил провести собрание – замаячило второе место. Сказал, давайте посидим чуть-чуть на сборе. Ответом команды было «нет». Раз решили отпускать, так отпускайте до конца. Закончили сезон в медалях.

Из дома приходили квеленькие, потом день восстанавливались, набирали кондиции, играли, и потом круг по новой, – сказал Рогатин.