СКА получил семь удалений в двух периодах матча со «Спартаком». Соперник – два

Теги СКА Спартак судьи КХЛ Хоккей

СКА получил 14 минут штрафа в двух периодах игры со «Спартаком».

Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ (1:1, второй перерыв).

В двух периодах игры СКА получил семь малых штрафов, одно из удалений – за сдвиг ворот, выполненный Никитой Серебряковым.

Из семи возможностей «Спартак» реализовал одну попытку при игре в большинстве.

Сами же красно-белые два раза удалились за два периода матча.

Главные арбитры игры – Максим Сидоренко и Виктор Бирин.

7 комментариев

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Дмитрий Коротаев
К чему эта новость ?
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Oleg Olegov
Все по делу. Командная дисциплина никакая, Серебряков и Рендулич на каком-то особом нервяке, у Йозе по ходу все начинают плыть и деградировать.
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Евгений Бачин
Ну что, ждём послематчеввю пр. конференцию,..)))
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Russ Ivan
Рома сопли до небес распустит после игры, жду!
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Empress
Мне не важен счет, я жду только интервью Романа!
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