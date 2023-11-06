СКА получил семь удалений в двух периодах матча со «Спартаком». Соперник – два

СКА получил 14 минут штрафа в двух периодах игры со «Спартаком».

Команды проводят матч Фонбет чемпионата (1:1, второй перерыв).

В двух периодах игры получил семь малых штрафов, одно из удалений – за сдвиг ворот, выполненный Никитой Серебряковым.

Из семи возможностей « » реализовал одну попытку при игре в большинстве.

Сами же красно-белые два раза удалились за два периода матча.

Главные арбитры игры – Максим Сидоренко и Виктор Бирин.