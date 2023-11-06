СКА получил семь удалений в двух периодах матча со «Спартаком». Соперник – два
СКА получил 14 минут штрафа в двух периодах игры со «Спартаком».
Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ (1:1, второй перерыв).
В двух периодах игры СКА получил семь малых штрафов, одно из удалений – за сдвиг ворот, выполненный Никитой Серебряковым.
Из семи возможностей «Спартак» реализовал одну попытку при игре в большинстве.
Сами же красно-белые два раза удалились за два периода матча.
Главные арбитры игры – Максим Сидоренко и Виктор Бирин.
7 комментариев