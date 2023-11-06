Ротенберг о СКА: «Уверен в команде, ребята уверены в дружбе. Когда вернутся все травмированные – будет совершенно другая команда»
Роман Ротенберг рассказал о реакции хоккеистов СКА на поражении от «Спартака».
СКА проиграл со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Как ребята восприняли такое поражение в самой концовке?
– Ребята – профессионалы. Они прекрасно понимают – если у команды есть игра, результат придет.
Все на сто процентов уверены друг в друге.
Я уверен в команде, ребята уверены в своей дружбе. У нас хороший коллектив, сильный командный дух. Есть воля и характер. Нужно отработать детали.
Когда у нас вернутся все травмированные – будет совершенно другая команда, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Гол «Спартака» на последней (!) секунде прибил СКА! Ротенберг вернулся, но ничего не сказал о судьях
Кто там такой,что сделает результат,о ком он говорит.Че он несёт,кого он успокаивает.
Вот Хайрулин вышел после травмы,и чего?есть результат?
Да,видимо плотно он в кресле сидит,что и Медведев молчит как рыба.
Сейчас играет второй состав?