Ротенберг о СКА: «Уверен в команде, ребята уверены в дружбе. Когда вернутся все травмированные – будет совершенно другая команда»

Теги СКА Спартак КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о реакции хоккеистов СКА на поражении от «Спартака».

СКА проиграл со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как ребята восприняли такое поражение в самой концовке?

– Ребята – профессионалы. Они прекрасно понимают – если у команды есть игра, результат придет.

Все на сто процентов уверены друг в друге.

Я уверен в команде, ребята уверены в своей дружбе. У нас хороший коллектив, сильный командный дух. Есть воля и характер. Нужно отработать детали.

Когда у нас вернутся все травмированные – будет совершенно другая команда, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Гол «Спартака» на последней (!) секунде прибил СКА! Ротенберг вернулся, но ничего не сказал о судьях

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9 комментариев

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цэсемьэр
«уверен в команде..но будет другая команда» - система РР во всей красе
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J-12
человек вообще понимает что говорит? Верит в команду, но при возвращении травмированных отправит в запас других игроков
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Machine Head
Сколько же у вас травмированных екраный бабай? В каждом интервью «вернутся травмированные». А кто сейчас то у вас играет? Уже 100 человек должны были вернутся .
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Vpered Zenit
А кто травмированный?Там Ковальчук Панарин Гусев Тарасенко Дадонов Шипачев Радулов Мозякин.
Кто там такой,что сделает результат,о ком он говорит.Че он несёт,кого он успокаивает.
Вот Хайрулин вышел после травмы,и чего?есть результат?
Да,видимо плотно он в кресле сидит,что и Медведев молчит как рыба.
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Empress
Не знаю, как другие, а я лично жду СКА в плей-оффе! Роман, без тебя ПО будет совсем грустным, да и раздел на спортсе! Самый обсуждаемый персонаж тут, каждое интервью идет на цитаты в народ, кто бы мог подумать)
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Ra_Mi
"Когда у нас вернутся все травмированные – будет совершенно другая команда,"
Сейчас играет второй состав?
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Максим Столбов
Дружба дружбой, а система главное.
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Vpered Zenit
Игрокам то не стыдно,с таким тренером работать,был бы Ковальчук в команде капитаном,он бы не побоялся пойти на верх и ультиматум поставить.А сейчас у нас не игроки а тюти матюти,только бы ее вышвырнули если рот откроют.
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lus
"С таким счастьем — и на свободе".
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