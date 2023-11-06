Ротенберг о СКА: «Уверен в команде, ребята уверены в дружбе. Когда вернутся все травмированные – будет совершенно другая команда»

Роман Ротенберг рассказал о реакции хоккеистов СКА на поражении от «Спартака».

СКА проиграл со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата .

– Как ребята восприняли такое поражение в самой концовке?

– Ребята – профессионалы. Они прекрасно понимают – если у команды есть игра, результат придет.

Все на сто процентов уверены друг в друге.

Я уверен в команде, ребята уверены в своей дружбе. У нас хороший коллектив, сильный командный дух. Есть воля и характер. Нужно отработать детали.

Когда у нас вернутся все травмированные – будет совершенно другая команда, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Гол «Спартака» на последней (!) секунде прибил СКА! Ротенберг вернулся, но ничего не сказал о судьях