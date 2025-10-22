Сервисмен сборной России о физподготовке игроков в СССР: «В стране есть особо было нечего, поэтому к питанию относились просто. На предсезонке творилось страшное – выживали сильнейшие»

Константин Рогатин рассказал о физподготовке хоккеистов в СССР.

– Сейчас многие игроки следят за питанием, собственной физподготовкой. Как к этому относились в те годы?

– Что касается питания, то тогда в стране есть особо было нечего. За исключением Москвы. Мы по 300 дней находились на базе и ели то, что нам давали. Вместо премии нас отпускали домой. Питание у нас было относительно хорошее. Не сравнить с тем, что сейчас. Поэтому относились к этому просто: лишь бы оно было.

– А что насчет массажа? Насколько игроки в те годы понимали его пользу?

– Многие вообще не массировались. Например, Аркадий Рудаков, очень умный центрфорвард. Он один раз попробовал, сказал, что был очень квелым во время игры. Игрок сам должен решать, когда ему нужен массаж, а когда нет. Старшинов любил массаж, Якушев, Шалимов... Шадрин не делал.

Основная работа была на предсезонке, так как это была отдельная песня. Кто выживет на предсезонке, тот молодец. Дальше, считай, сезон уже заканчивался. На предсезонке творилось что-то страшное, люди приходили абсолютно неготовыми к работе. Это сейчас хоккеисты на 70-80 процентов должны быть готовы физически, начинают подготовку заранее. Тогда люди приходили с пляжа – и сразу начинался сезон. А у Кулагина было очень жестко: с ходу бег 10 по 400 м. Ноги сразу становятся каменными, и ты, массажист, работаешь с утра до вечера.

Предсезонка шла в Алуште, у нас были трехразовые занятия на земле: зарядка – это та же тренировка, дневная и вечерняя. Это очень жестко. И дай бог будет один выходной. Так что выживали сильнейшие, – сказал бывший технический специалист «Спартака», ныне работающий в сборной России, Константин Рогатин.