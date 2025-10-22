Ларионов после 3:4 с ЦСКА: «Ребята в раздевалке говорят сейчас, главное, чтобы все было по‑мужски. Сказал речь, надо держаться вместе, нельзя уйти в себя»

Игорь Ларионов высказался о поражении от ЦСКА (3:4).

– Сложный матч, трудно найти слова. Когда ты проигрываешь в одну шайбу при плотной игре, уходишь с пустыми руками не в первый раз, хочется разобраться, в чем же корень того неуспеха. Можно ссылаться на неудачу, на что‑то еще, но надо выходить из ситуации всем вместе, чтобы перевернуть это дело. Должно быть больше позитива, на негативе далеко не уйдешь. Ребята в раздевалке говорят сейчас, главное, чтобы все было по‑мужски.

– Разговор был тяжелым в раздевалке?

– Сказал речь, надо держаться вместе, нельзя уйти в себя. Важно понимать суть поражений, неудач. Надо искать причины не в ком‑то, а в себе. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Они боролись. Могли спасти игру, но не хватило времени. Упрекнуть и сказать, что не было борьбы и усилий, не могу. Но этого не хватает для победы.

– Голдобина нет. В чем причина?

– Как думаете, почему?

– Не устраивает игра.

– Есть язык тела. Мы хотим огня, энтузиазма, чтобы любой игрок, выходящий на поле, горел тем огнем и искрой, которая может подстегнуть команду. По этим причинам молодой мальчишка Недопекин за несколько минут дал массу энергетики.

– Что не так у Николая?

– Пытаемся держать тройку вместе, дать почувствовать друг друга. С другой стороны, ты должен делать ту работу, которая, может быть, не дает очков и дивидендов, но есть рабочая этика, когда надо помогать команде. Современный хоккей такой, что ты должен в сложный период доставать из себя ресурсы. Ждем, пытаемся, даем шанс, верим, но, когда не получаешь этого, надо делать рокировки. А молодежь выходит и подкупает желанием. Просто нельзя их не ставить, так они не будут расти, – сказал главный тренер СКА.

