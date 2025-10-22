  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов после 3:4 с ЦСКА: «Ребята в раздевалке говорят сейчас, главное, чтобы все было по‑мужски. Сказал речь, надо держаться вместе, нельзя уйти в себя»
13

Ларионов после 3:4 с ЦСКА: «Ребята в раздевалке говорят сейчас, главное, чтобы все было по‑мужски. Сказал речь, надо держаться вместе, нельзя уйти в себя»

Игорь Ларионов высказался о поражении от ЦСКА (3:4).

– Сложный матч, трудно найти слова. Когда ты проигрываешь в одну шайбу при плотной игре, уходишь с пустыми руками не в первый раз, хочется разобраться, в чем же корень того неуспеха. Можно ссылаться на неудачу, на что‑то еще, но надо выходить из ситуации всем вместе, чтобы перевернуть это дело. Должно быть больше позитива, на негативе далеко не уйдешь. Ребята в раздевалке говорят сейчас, главное, чтобы все было по‑мужски.

Разговор был тяжелым в раздевалке?

– Сказал речь, надо держаться вместе, нельзя уйти в себя. Важно понимать суть поражений, неудач. Надо искать причины не в ком‑то, а в себе. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Они боролись. Могли спасти игру, но не хватило времени. Упрекнуть и сказать, что не было борьбы и усилий, не могу. Но этого не хватает для победы.

Голдобина нет. В чем причина?

– Как думаете, почему?

Не устраивает игра.

– Есть язык тела. Мы хотим огня, энтузиазма, чтобы любой игрок, выходящий на поле, горел тем огнем и искрой, которая может подстегнуть команду. По этим причинам молодой мальчишка Недопекин за несколько минут дал массу энергетики.

Что не так у Николая?

– Пытаемся держать тройку вместе, дать почувствовать друг друга. С другой стороны, ты должен делать ту работу, которая, может быть, не дает очков и дивидендов, но есть рабочая этика, когда надо помогать команде. Современный хоккей такой, что ты должен в сложный период доставать из себя ресурсы. Ждем, пытаемся, даем шанс, верим, но, когда не получаешь этого, надо делать рокировки. А молодежь выходит и подкупает желанием. Просто нельзя их не ставить, так они не будут расти, – сказал главный тренер СКА. 

Игроки СКА после 3:4 от ЦСКА отдельно собрались в раздевалке без тренеров («Чемпионат»)

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoНикита Недопекин
logoИгорь Ларионов
logoМатч ТВ
logoНиколай Голдобин
logoКХЛ
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки СКА после 3:4 от ЦСКА отдельно собрались в раздевалке без тренеров («Чемпионат»)
31сегодня, 20:10
Главные новости
Ларионов после 3:4 с ЦСКА: «Вопрос об отставке из СКА не возникал. Легко на все наплевать и уйти – это не в моем характере, я буду бороться до конца. Верю, что можно все исправить»
18сегодня, 20:44
Игроки СКА после 3:4 от ЦСКА отдельно собрались в раздевалке без тренеров («Чемпионат»)
31сегодня, 20:10
«Ротенберг – как Жириновский. Говорит непонятные вещи, но через 2-3 года они сбываются. На четвертый сезон в СКА он бы выиграл Кубок». Сервисмен сборной Рогатин о тренере
20сегодня, 19:34
У СКА 8 поражений в 9 последних матчах – сегодня от ЦСКА. Команда Ларионова идет 9-й на Западе
94сегодня, 18:56
КХЛ. «Ак Барс» одолел «Локомотив», СКА против ЦСКА, «Сочи» уступил «Торпедо», «Динамо» Минск победило «Ладу»
304сегодня, 18:51Live
«Ак Барс» выиграл 8 матчей подряд – победили «Локомотив» (1:0) сегодня. Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
7сегодня, 18:26
Сервисмен сборной России Рогатин о режиме хоккеистов в СССР: «Кожевников – злостный нарушитель. И через забор убегал, и что только не делал. Уникальный товарищ, конечно»
7сегодня, 18:07
Обе-Кюбель об Овечкине: «В самолете на его месте всегда стоят шесть банок пива. У него есть номер работника Subway – парень приносит ему заказ в машину, когда Ови выезжает с арены»
103сегодня, 16:52
Руа о жизни в России: «Потрясающе, живем в одном из лучших городов мира, очень нравится Москва. Думаю о получении гражданства»
4сегодня, 16:03
Войнов считает, что «Авангард» мог бы обыграть команду НХЛ: «Эта задача выполнима, будь такая возможность, у нас классная команда. Быт, тренировки – все очень похоже на НХЛ»
25сегодня, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Никитин о 4:3 со СКА: «Восьмерка для ЦСКА – неприемлемо. Ребята молодчики, поводов немного давали для запикиваний микрофона»
2сегодня, 20:36
Крикунов об 1:3 с «Торпедо»: «Вся ответственность лежит на нападающих «Сочи». Надо забивать, это их работа, они с ней явно не справляются»
сегодня, 19:57
Гатиятулин об 1:0 с «Локомотивом»: «К октябрю «Ак Барс» набрал ход, стабильность в звеньях появилась. Время безусловных фаворитов в прошлом, со всеми командами надо настраиваться»
сегодня, 19:44
Хартли о 0:1 с «Ак Барсом»: «Локомотиву» пришлось выживать в первых двух периодах. Как будто мы только узнали, что Радулов такой горячий, но он привносит эмоции и страсть»
5сегодня, 19:17
У «Сочи» 6 поражений подряд. Команда Крикунова идет 11-й на Западе
сегодня, 19:01
Тренер «Лады» Десятков о 0:4 с «Динамо» Минск: «Сейчас искать крайнего, делать кого‑то виноватым – зачем? Беру вину на себя – за большинство, меньшинство и за все, что происходит»
3сегодня, 18:40
Роман Ротенберг: «Провели рабочую встречу с губернатором Новосибирской области. Приглашаю всех на Кубок Первого канала! Это будет большое событие для Новосибирска»
6сегодня, 17:56
Сервисмен сборной России о физподготовке игроков в СССР: «В стране есть особо было нечего, поэтому к питанию относились просто. На предсезонке творилось страшное – выживали сильнейшие»
15сегодня, 17:38
«Лада» проиграла четыре матча подряд. У команды Десяткова 14 поражений в 18 играх сезона и 10-е место на Западе
2сегодня, 17:19
Бландиси о КХЛ: «Клубам НХЛ стоило бы научиться, как болеть на трибунах. Здесь матч регулярного чемпионата ощущается как игра плей-офф там»
1сегодня, 17:04