«Лада» проиграла четыре матча подряд. У команды Десяткова 14 поражений в 18 играх сезона и 10-е место на Западе

«Лада» продлила серию из поражений.

Команда Павла Десяткова уступила минскому «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ (0:4). 

Это 4-е поражение тольяттинцев подряд. Клуб проиграл 14 из 18 матчей регулярки и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. 

24 октября «Лада» сыграет с «Торпедо» дома. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
