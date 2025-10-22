«Лада» проиграла четыре матча подряд. У команды Десяткова 14 поражений в 18 играх сезона и 10-е место на Западе
«Лада» продлила серию из поражений.
Команда Павла Десяткова уступила минскому «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ (0:4).
Это 4-е поражение тольяттинцев подряд. Клуб проиграл 14 из 18 матчей регулярки и занимает 10-е место в таблице Западной конференции.
24 октября «Лада» сыграет с «Торпедо» дома.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
