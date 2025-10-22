Ларионов после 3:4 с ЦСКА: «Вопрос об отставке из СКА не возникал. Легко на все наплевать и уйти – это не в моем характере, я буду бороться до конца. Верю, что можно все исправить»

Игорь Ларионов не собирается в отставку из СКА.

Клуб из Петербурга уступил ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ (3:4). СКА идет 9-м в таблице Западной конференции с 16 очками в 17 играх.

– Не возникает желания уйти в отставку?

– Самое простое – сделать это движение. Для меня, человека, который прошел большую карьеру, принять такое решение – самое простое, как бросить корабль. Но знаю, что любой коллектив, любой человек проходит определенные трудности, которые необходимо преодолеть, найти в себе силы, козыри в рукаве, чтобы поправить ситуацию.

Вопрос об отставке не возникал. Всегда легко на все наплевать, бросить и уйти. Это не в моем характере. Я буду бороться до конца. Верю в ребят, в команду, что можно все исправить, – сказал главный тренер СКА.