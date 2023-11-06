«Спартак» выиграл у СКА 2 из 2 матчей в сезоне КХЛ

«Спартак» обыграл СКА во второй раз в сезоне КХЛ.

Команда тренера одержала победу над командой со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата .

Победный гол забил нападающий Александр Беляев на отметке 59:59 в третьем периоде.

Ранее в нынешнем сезоне команды встречались в Санкт-Петербурге. Тот матч «Спартак» выиграл со счетом 3:0.

На данный момент « » находится на втором месте в таблице Западной конференции, – на восьмой позиции.