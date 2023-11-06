«Спартак» выиграл у СКА 2 из 2 матчей в сезоне КХЛ
«Спартак» обыграл СКА во второй раз в сезоне КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова одержала победу над командой Романа Ротенберга со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Победный гол забил нападающий Александр Беляев на отметке 59:59 в третьем периоде.
Ранее в нынешнем сезоне команды встречались в Санкт-Петербурге. Тот матч «Спартак» выиграл со счетом 3:0.
На данный момент «Спартак» находится на втором месте в таблице Западной конференции, СКА – на восьмой позиции.
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