«Спартак» выиграл у СКА 2 из 2 матчей в сезоне КХЛ

Теги СКА Спартак Алексей Жамнов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

«Спартак» обыграл СКА во второй раз в сезоне КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова одержала победу над командой Романа Ротенберга со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Победный гол забил нападающий Александр Беляев на отметке 59:59 в третьем периоде.

Ранее в нынешнем сезоне команды встречались в Санкт-Петербурге. Тот матч «Спартак» выиграл со счетом 3:0.

На данный момент «Спартак» находится на втором месте в таблице Западной конференции, СКА – на восьмой позиции.

32 комментария

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Алексей Иванов
Вот украли вы Толцинского, Грищуке, Мичкова , Никишина? сильнее стали? Сила в правде
+43
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Ilia Tikhonov
Ну выложите уже интервью гения тренерского цеха !!!
+28
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Мир_КБ_1922
Ответ Алексей Иванов
Вот украли вы Толцинского, Грищуке, Мичкова , Никишина? сильнее стали? Сила в правде
народ всё видит☝️
+26
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Алексей Ненахов
Единственный Спартак который радует болельщиков
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Bartez1986
Ответ Алексей Иванов
Вот украли вы Толцинского, Грищуке, Мичкова , Никишина? сильнее стали? Сила в правде
ты из Москвы в Москву полетай. а потом уже рассказывай. парни живут в самолётах
+10
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Андрей Миклуш
молодцы так держать наш СПАРТАК великий клуб Москва
+8
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Сергей Лепехин
На растерянного Рому можно смотреть бесконечно
+7
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Антон Киселёв
Ответ Ilia Tikhonov
Ну выложите уже интервью гения тренерского цеха !!!
Шо там, виновато правило проброса ИИХФ? Пора переходить на НХЛ-овские?
+6
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jqzn88xn6n
Первое звено Спартака уничтожает!
+3
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Russ Ivan
Давайте уже новые мемы от Ромы с прессухи!
+3
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вован63
Ответ Russ Ivan
Давайте уже новые мемы от Ромы с прессухи!
В мегаспорте неправильно работает секундамир, на Роминах ролексах время закончилось.
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DAI1980
Ответ Russ Ivan
Давайте уже новые мемы от Ромы с прессухи!
Я не понимаю, почему такое негативное отношение к тому, что Ромчик взялся порулить СКА. Ведь давно понятно, что пока он у руля команды одним конкурентом в лиге меньше. Единственный минус конечно, что они игроком забирают из других клубов, но толку от этого нет.
+4
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Alexey Catalonsky
Ответ Алексей Иванов
Вот украли вы Толцинского, Грищуке, Мичкова , Никишина? сильнее стали? Сила в правде
Сейчас смотрел прессуху "нашего хедлайнера", чтобы матчасть изучить, грит много новичков ошибаются, так как они в других командах играли и такие необученные. Я в шоке. Кадейкин, Грицук, Толчинский, Гальченюк, может кого забыл, по мнению Йозе тренировались и играли в низкокачественной системе до этого, скоро подтянет их до нужного уровня!))) Я так понимаю все самое интересное впереди!
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Персональные данные Номер 67327384
Ответ Сергей Лепехин
На растерянного Рому можно смотреть бесконечно
Могла быть смерть на скамейке, но он выстоял
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Ильмир Зайнапов
Ответ вован63
В мегаспорте неправильно работает секундамир, на Роминах ролексах время закончилось.
Лет 5 назад
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Machine Head
Игроки ска поехали довольные. Хотя бы посмотрели в каких больших раздевалках размещаются топ клубы страны. Бггг.
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AndreyEN
Ответ DAI1980
Я не понимаю, почему такое негативное отношение к тому, что Ромчик взялся порулить СКА. Ведь давно понятно, что пока он у руля команды одним конкурентом в лиге меньше. Единственный минус конечно, что они игроком забирают из других клубов, но толку от этого нет.
вот объясни, как твоя голова с опилками внутри может импульсы отправлять в пальцы?)))) татарская позорная команда забирает сколько лет лучших игроков с других команд?
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krossalex
Братцы-спартаковцы! Это была ФАНТАСТИКА!!! Вы замечательны и неповторимы! После таких игр и Кубок не нужен! Огромный вам всем респект и особенно Жамнову, который собрал такую замечательную команду. Вот у кого надо бы поучиться "молодому талантливому европейскому" балаболу из футбольного Спартака.
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Merk88
Ответ Ilia Tikhonov
Ну выложите уже интервью гения тренерского цеха !!!
Удаление Серебрякова? Не буду комментировать, народ всё сам видит. На моем опыте сначала всегда даётся предупреждение. Но если судьи так решили, это их право. Они же управляют игрой. Что мы будем это комментировать? Воспринимаю это как есть. Значит, нам нужно забивать больше и вообще нельзя удаляться. Здесь излишни комментарии. У СКА позиция простая — вообще игнорировать судейство. Не будем это комментировать, вообще обращать внимание. Слишком много эмоций мы тратим на эти вещи, нельзя больше это делать. Пусть комментируют комментаторы, болельщики, журналисты, мы не будем. Как есть, это жизнь, таков наш путь»
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Экспертный диван
И ведь обе победы заслуженно, на классе 😇... Всех КБ с победой!!!
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Kluger55
Допустили недопустимое!
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Огюст
Спартаковцы молодчики ,такой подарок преподнесли себе ,своим болельщикам и Главтренеру Ска вернувшемуся на тренерскую скамейку своей команды!
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Ильмир Зайнапов
Срочно надо усилятся
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Гриша
Молодцы
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Theo Fleury
Прессуха РБ: "С каждой игрой все улучшается..." Как говорится - желаем и дальше улучшать!))
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