Хартли о 0:1 с «Ак Барсом»: «Локомотиву» пришлось выживать в первых двух периодах. Как будто мы только узнали, что Радулов такой горячий, но он привносит эмоции и страсть»

Боб Хартли высказался о поражении от «Ак Барса» (0:1).

– Поздравляю «Ак Барс» с победой. Проиграть 0:1 на выезде – горько. Но мы держались в первых двух периодах. А в третьем перехватили инициативу, но гол соперника в большинстве дал им возможность выйти вперед. У нас тоже были моменты, но не все получалось.

Тут нужно понять – или у игроков потеряна уверенность, или что‑то другое. Но работа продолжается. У нас есть много мастеровитых игроков, которые делают правильные вещи и хотят забивать. Думаю, что ситуация исправится.

Почему у «Локомотива» по ходу сезона иногда не получаются очевидные вещи по организации и конструированию атак?

– Сезон длинный, много матчей. Некоторые будут складываться не в нашу сторону. Это обычное дело.

В первом периоде «Локомотив» нанес четыре броска в створ ворот, во втором – пять. Чем объяснить такую низкую активность? Может, накопилась усталость в конце выездной серии?

– Может быть и так. Но мы имели большинство и не забили. А соперник получил большинство – и забил, после чего владел инициативой. Как я и говорил, в первых двух периодах нам пришлось выживать. 

Как вы контролируете эмоции Александра Радулова? Иногда это бывает в минус команде, когда он бурлит. Вот и теперь схватил ключевое удаление.

– Ничейный счет в третьем периоде, на табло два нуля. Он старается завладеть шайбой, хватает удаление. Тут не идет речь об эмоциях. Это просто хоккейный момент.

После каждой игры на пресс‑конференции возникает вопрос про эмоции Радулова. Как будто мы только узнали, что Александр такой горячий. Но нам он привносит хорошие эмоции и страсть. Он – отличный игрок, – сказал главный тренер «Локомотива». 

