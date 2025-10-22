Роман Ротенберг: «Провели рабочую встречу с губернатором Новосибирской области. Приглашаю всех на Кубок Первого канала! Это будет большое событие для Новосибирска»

Роман Ротенберг приглашает всех на Кубок Первого канала.

«Провели рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым. Обсудили ключевые вопросы развития детско-юношеского, массового и адаптивного спорта в регионе.

Новосибирская область – один из центров российского хоккея, где создаются отличные условия для занятий хоккеем и другими видами спорта. Отдельное внимание уделили предстоящему Кубку Первого канала, который в декабре впервые пройдет в Новосибирске. Готовится по-настоящему грандиозная программа – праздник хоккея для всей страны, болельщиков и жителей региона.

Помимо матчей сборной России, в программе – турнир среди детских команд, мастер-класс для хоккеистов адаптивного хоккея, встречи с любительскими командами Ночной хоккейной лиги, а также культурные мероприятия, включая посещение театра НОВАТ – самого большого в России.

Приглашаю всех на традиционный зимний турнир – Кубок Первого канала! Это будет большое событие не только для Новосибирска, но и для всего российского хоккея», – написал бывший главный тренер СКА.