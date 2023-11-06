Кожевников об «Авангарде»: «То, что Кубок Гагарина выиграл Хартли, – неправда. У Балашихи его никогда не было бы, если бы не Грубец»

Александр Кожевников потребовал прекратить превозносить заслуги Боба Хартли.

«Неделю назад поднял тему « ». Напомнил о том, что еще весной клуб разваливался, а сейчас, наоборот, подсобрался – и громкая гостевая победа над СКА это доказала.

Так вот ваши коллеги мне всю неделю звонили по «Авангарду» и просили комментарии – в основном почему-то по . Вот эти постоянные вопросы меня удивляют – человек давно улетел на родину в Канаду, наверное, занялся там своим основным делом – моет стекла. Кому здесь он сейчас интересен?

То, что Кубок Гагарина [в 2021 году] выиграл Хартли, – это неправда. Правда только в том, что с этого иностранца, как у нас, к сожалению, заведено, сдували пылинки и выполняли все его желания. Такой теплой ванны не было ни у одного тренера в . Но если бы не вратарь , который показал лучший хоккей в карьере, у Балашихи никогда не было бы Кубка.

Поэтому отныне всем журналистам, которые опять попросят вспомнить о Хартли, сразу буду рассказывать о Грубеце. Или об ассистенте канадца . Пусть он все время в прессе защищает Хартли, но посмотрите, как за неделю-две сделал из «Витязя» злую, колючую команду. Цените своих тренеров!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.