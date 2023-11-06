Кожевников об «Авангарде»: «То, что Кубок Гагарина выиграл Хартли, – неправда. У Балашихи его никогда не было бы, если бы не Грубец»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Боб Хартли КХЛ Александр Кожевников Шимон Грубец Хоккей

Александр Кожевников потребовал прекратить превозносить заслуги Боба Хартли.

«Неделю назад поднял тему «Авангарда». Напомнил о том, что еще весной клуб разваливался, а сейчас, наоборот, подсобрался – и громкая гостевая победа над СКА это доказала.

Так вот ваши коллеги мне всю неделю звонили по «Авангарду» и просили комментарии – в основном почему-то по Бобу Хартли. Вот эти постоянные вопросы меня удивляют – человек давно улетел на родину в Канаду, наверное, занялся там своим основным делом – моет стекла. Кому здесь он сейчас интересен?

То, что Кубок Гагарина [в 2021 году] выиграл Хартли, – это неправда. Правда только в том, что с этого иностранца, как у нас, к сожалению, заведено, сдували пылинки и выполняли все его желания. Такой теплой ванны не было ни у одного тренера в КХЛ. Но если бы не вратарь Грубец, который показал лучший хоккей в карьере, у Балашихи никогда не было бы Кубка.

Поэтому отныне всем журналистам, которые опять попросят вспомнить о Хартли, сразу  буду рассказывать о Грубеце. Или об ассистенте канадца Дмитрии Рябыкине. Пусть он все время в прессе защищает Хартли, но посмотрите, как за неделю-две сделал из «Витязя» злую, колючую команду. Цените своих тренеров!» – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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22 комментария

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MacDuck
То, что Александр Кожевников сегодня закусывал - неправда.
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Why always me?!
Правильно. Это Балашиха выиграла, а не Омск.
+13
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Maksmen1995
Как же у него всё ещё полыхает с него.
+7
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Башмак Нирванов
Ответ Maksmen1995
Как же у него всё ещё полыхает с него.
Не часто можно увидеть, как человек с упорством доказывает, что 2*2=5.
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Melnikov1968
Язык у Кожевникова поганый.
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snork
Да когда же ты, кожевников успокоишься уже, все давно поняли что ты патриот, поддерживаешь политику партии и ненавидишь запад.
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Andry 72
Занимайся своим основным делом -и ди в рюмочную и накатывай там
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Александр Карпец
Ответ Maksmen1995
Как же у него всё ещё полыхает с него.
Завидует чужой славе
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Персональные данные Номер 67327384
Во Вселенной Кожевниковых и их ботов провинциальные команды должны наигрывать игроков для Ротенбергов и Сечиных. Поэтому результаты кубка 2021 им как кость в горле
+2
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Muslim ogly
Новый синдром в психиатрии: хартлифобия Кожевникова
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Rodgeras
Ответ Melnikov1968
Язык у Кожевникова поганый.
Да нет. Почти как говяжий. Мясистый.
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Василий Стецюк
Зачем интервью с Кожевниковым всё время печатают на сайте Авангарде? Кто отвечает за сайт? Вы же видете что омичам надоело высказывания Кожевникова. Давайте больше не будем печатать его интервью и народ успокоится.
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Bartez1986
Потребовал 😄😄
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Сергей Михалюк
Предлагаю дворец названый в его честь переименовать в им Хартли.
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serg wyxa
Лучше бы Кожевников мыл окна...
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Rodgeras
Как можно его послать культурно матом?
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Дядя Федор Макларен
Праздники отмечал что ли?
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Павел Очнев
Интересно,кто же из омичей просит Кожевникова снова рассказать о Хартли? Наверное это стеб такой,с подношением беленькой,тогда уж не скупитесь ему и на закусь...)))
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Разрушающий мифы
А последние два Кубка Гагарина выиграли Федотов и Рейдеборн, а вовсе не Фёдоров и прошу больше не упоминать его фамилию в этой связи (с)
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Angryslon
У Ларина очередное осложнение на почве хартлифобии? 🤣
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Maksmen1995
Ответ Melnikov1968
Язык у Кожевникова поганый.
Какой человек, такой и язык)
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Ilya Ilya
У ак барса не было кубка если бы не Зарипов-зиновьев-морозов
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