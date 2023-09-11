Александр Кожевников: «Крылов ненавидел российский хоккей. Развалил «Авангард», потому что не доверял нашим тренерам и молодежи»
Александр Кожевников заявил, что Александр Крылов развалил «Авангард».
Двукратный олимпийский чемпион высказался о том, возможно ли возвращение в Омск тренера Боба Хартли.
«Мне кажется, история с Хартли уже не актуальна, и эту страницу можно перевернуть. Потому что ему доверял один конкретный человек, любил этого тренера, боготворил, но этого человека в «Авангарде» уже нет. Естественно, я говорю о бывшем председателе совета директоров омского клуба Александре Крылове.
На мой взгляд, он просто ненавидел российский хоккей, преследовал непонятно чьи интересы. И что в итоге получил? Развалил команду, потому что не доверял молодежи, не доверял нашим российским тренерам!
Поэтому люди, которые сейчас пришли к руководству клубом, собирают команду заново, и наводят порядок», – сказал Кожевников.
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Как у стороннего наблюдателя, кроме кринжатины с упоминанием себя любимого в гимне, претензий к Крылову нет.