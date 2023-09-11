Александр Кожевников: «Крылов ненавидел российский хоккей. Развалил «Авангард», потому что не доверял нашим тренерам и молодежи»

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Александр Кожевников Александр Крылов Хоккей

Александр Кожевников заявил, что Александр Крылов развалил «Авангард».

Двукратный олимпийский чемпион высказался о том, возможно ли возвращение в Омск тренера Боба Хартли.

«Мне кажется, история с Хартли уже не актуальна, и эту страницу можно перевернуть. Потому что ему доверял один конкретный человек, любил этого тренера, боготворил, но этого человека в «Авангарде» уже нет. Естественно, я говорю о бывшем председателе совета директоров омского клуба Александре Крылове.

На мой взгляд, он просто ненавидел российский хоккей, преследовал непонятно чьи интересы. И что в итоге получил? Развалил команду, потому что не доверял молодежи, не доверял нашим российским тренерам!

Поэтому люди, которые сейчас пришли к руководству клубом, собирают команду заново, и наводят порядок», – сказал Кожевников.

Хартли приехал в Омск в качестве консультанта академии «Авангарда»: «Нам предстоит много работы»

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19 комментариев

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kizzi1988
Выйграли при Крылове кубок, благодаря ему построили Арену, неплохо так команду развалил!
+29
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Rodgeras
Дайте ему опохмелиться! Болеет же человек!
+16
-2
+14
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Серый
Цензурных слов для алкаша уже не осталось. Не в обиду омским болелам, но без Крылова клуб не вылез бы из той .опы, где очутился после разрушения Арены Омск.
+10
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Александр Базилий
Ответ kizzi1988
Выйграли при Крылове кубок, благодаря ему построили Арену, неплохо так команду развалил!
Добавьте сюда пусть и не построенную при нем академию, но её развитие)
+6
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Andrey w
Ох как же Крылов раздражал нашего Ромку до сих пор его подопечные грязь пускают)
+5
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Pupkin
Чтобы все так разваливали клубы, как Крылов
+3
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Сергей Орлов
Опять с утра стакан опрокинул.
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KaizerSoze
Ответ Andrey w
Ох как же Крылов раздражал нашего Ромку до сих пор его подопечные грязь пускают)
Факт
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АлАл
Может когда то поставил крупную ставку против Авангарда и с тех пор все не может ситуацию отпустить, других причин так негативно о клубе отзываться не вижу. Хоть и не болею за Омск, но всегда матчи с СЮ для меня с этим соперником не оставляют без эмоций.
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Mikl_5555
таааааак... деду че в начале месяца субсидию на борзянку не перечислили,он буянить начал..
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Rino&Roza
Подали бы в суд на него, что не сложно, заткнулся бы надолго…
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продавец-пипец
убейсяапстолалкотнаяссссука
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Сергей Галынский
Понедельник....опохмелите Кожевникова кто-нибудь
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boxellevogue
Теперь я потихоньку начинаю понимать , почему ушел Крылов. Очень сложно у нас что-то делать , а если еще и получается, то вообще караул
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Goodvin55
Понедельник, обед, а двухкратный ещё не опохмелился... Если бы каждый руководитель так разваливал клуб как Крылов, уже бы НХЛ перегнали. Ждём экспертного мнения по Игнатьеву в Куньлуне.
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Ratmir90
Кожевников правда забыл добавить что при Крылове Авангард выиграл свой первый Кубок Гагарина, ну это мелочи которые не надо и упоминать
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Rafael $.
Да что ты, черт побери, такое несешь...
Как у стороннего наблюдателя, кроме кринжатины с упоминанием себя любимого в гимне, претензий к Крылову нет.
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kizzi1988
Ответ Александр Базилий
Добавьте сюда пусть и не построенную при нем академию, но её развитие)
кажется ее строить начали при Сушинском, но и это тоже в плюс конечно
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