Александр Кожевников: «Крылов ненавидел российский хоккей. Развалил «Авангард», потому что не доверял нашим тренерам и молодежи»

Александр Кожевников заявил, что Александр Крылов развалил «Авангард».

Двукратный олимпийский чемпион высказался о том, возможно ли возвращение в Омск тренера .

«Мне кажется, история с Хартли уже не актуальна, и эту страницу можно перевернуть. Потому что ему доверял один конкретный человек, любил этого тренера, боготворил, но этого человека в « » уже нет. Естественно, я говорю о бывшем председателе совета директоров омского клуба .

На мой взгляд, он просто ненавидел российский хоккей, преследовал непонятно чьи интересы. И что в итоге получил? Развалил команду, потому что не доверял молодежи, не доверял нашим российским тренерам!

Поэтому люди, которые сейчас пришли к руководству клубом, собирают команду заново, и наводят порядок», – сказал .

Хартли приехал в Омск в качестве консультанта академии «Авангарда»: «Нам предстоит много работы»