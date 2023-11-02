Александр Кожевников: «Авангард» всю молодежь при Хартли растерял. Пишут, что он великий тренер – смешно. Руководство для него все делало»
Александр Кожевников считает, что «Авангард» растерял молодежь при Бобе Хартли.
– Вы всегда были неравнодушны к «Авангарду», еще со времен работы там Боба Хартли...
– «Авангард» мне близок, но они ж всю молодежь при Хартли растеряли. Кто в Канаду убежал, кто в КХЛ в другой клуб перешел.
А потом пишут, что он великий тренер. Мне смешно. У него руководство было замечательное, для него все делало, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Лучше спой диферамбы системноу тренеру Ротенбергу, как вы все это умеете
Все уже запомнили,что Хартли не тренер, живи дальше, переверни страницу.
Да Вы, батенька, оптимист.