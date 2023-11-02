Александр Кожевников: «Авангард» всю молодежь при Хартли растерял. Пишут, что он великий тренер – смешно. Руководство для него все делало»

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Авангард» растерял молодежь при Бобе Хартли.

– Вы всегда были неравнодушны к «Авангарду», еще со времен работы там Боба Хартли...

– «Авангард» мне близок, но они ж всю молодежь при Хартли растеряли. Кто в Канаду убежал, кто в КХЛ в другой клуб перешел.

А потом пишут, что он великий тренер. Мне смешно. У него руководство было замечательное, для него все делало, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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16 комментариев

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Сергей Галынский
Боб уже давно не работает,забудь о нем
Лучше спой диферамбы системноу тренеру Ротенбергу, как вы все это умеете
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Angryslon
Ларин в Российскую газету перешёл работать? 😁
+12
-1
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ne ravnodushen
Саня, хорош уже, даже не смешно.
Все уже запомнили,что Хартли не тренер, живи дальше, переверни страницу.
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Melnikov1968
Это нормально, когда руководство клуба создаёт тренеру нормальные условия для работы. Просто Хартли смог этим воспользоваться, а, например, Ротенберг пока не может. Вот и вся разница.
+5
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Bartez1986
Кожевникрв про Хартли - это как Мостовой про Абаскаля
+5
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+4
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IVAN-67
При Хартли был результат. ( Он легенда) Он профи. А вот сейчас господин Кожевников одни ремесленники остались. ( Скажи честно Боб тебе на опохмел не дал и ты на него затаил ? ) Лизни в очередной раз системному масону и всё наладится.
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Антон Некрасов
а что делает твой покровитель ??? ) он планшет расчертить не может , он 1000000000%не тренер , ещё и смелости хватает с Хартли его сравнивать ...куда катиться этот мир🤦🤦🤦
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icey_punk
Походу Хартли когда-то Ларину не дал интервью
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Oleg Kovel
А разве главной задачей главного тренера не является выйгрыш главного приза лиги? Если является, что очевидно, то Хартли есть молодец. А воспитание молодёжи и прочее-вторично. Есть много команд воспитавших хороших молодых хоккеистов, но в истории остаются ЦСКА, Динамо, Ак Барса просто потому, что они чемпионы. И ещё :эрители приходящие на арены хотят видеть победы своих команд, а перспективная молодёжь и будущие успехи это не то ради чего люди идут на хоккей. Те кто интересуется молодёжный хоккеем ходят на МХЛ
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PearlG
Я же просил, не наливать ему
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lezhik
Хартли ничего не делал, а вот Ротенберг настоящий тренер. Ага.
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Павел Очнев
Снова у Кожевы изжога...и снова Хартли виноватый...
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Roman Schmidt
всплыло,запахло
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Rodgeras
Ответ Сергей Галынский
Боб уже давно не работает,забудь о нем Лучше спой диферамбы системноу тренеру Ротенбергу, как вы все это умеете
У него язык застрял меж железных тренерских системных ягодиц. А так бы ещё лизнул.
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37old
Ответ Melnikov1968
Это нормально, когда руководство клуба создаёт тренеру нормальные условия для работы. Просто Хартли смог этим воспользоваться, а, например, Ротенберг пока не может. Вот и вся разница.
пока не может...
Да Вы, батенька, оптимист.
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