Александр Кожевников: «Авангард» всю молодежь при Хартли растерял. Пишут, что он великий тренер – смешно. Руководство для него все делало»

Александр Кожевников считает, что «Авангард» растерял молодежь при Бобе Хартли.

– Вы всегда были неравнодушны к «Авангарду», еще со времен работы там Боба Хартли...

– «Авангард» мне близок, но они ж всю молодежь при Хартли растеряли. Кто в Канаду убежал, кто в КХЛ в другой клуб перешел.

А потом пишут, что он великий тренер. Мне смешно. У него руководство было замечательное, для него все делало, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.