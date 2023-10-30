Кожевников про «Авангард»: «Возродились разговоры про хоккейные Нью-Васюки прежнего руководства. Привели к тому, что команда была разбомблена агентами, Хартли даже отказался работать»

Александр Кожевников поделился мнением о ситуации в «Авангарде».

– Итоги недели у нас получились футбольными. Но интересен прежде всего хоккей.

– Из событий недели отмечу разве что разговоры про Омск.

Вдруг у нас в прессе возродились какие-то басни про прежнее руководство «Авангарда», про все его хоккейные Нью-Васюки и Арабские Эмираты, про эффективных менеджеров.

Послушайте, ребята, вам опять пудрят мозги, там та же история, что и с чемпионатом Россия – Украина!

Прежнее руководство «Авангарда» привело к тому, что этой весной омская команда была разбомблена агентами – там было некем играть.

Почти все лидеры или убежали, или попрятались. Пожарище! Даже сам мистер Хартли, кумир эффективного менеджмента, отказался с ним работать.

При этом все истории о том, что «Авангард» будет наполовину состоять из своих воспитанников, тоже оказались блефом, убежали даже главные таланты – Чинахов с Мирошниченко.

Так вот хочу отдать должное новому руководству «Авангарда» и молодому менеджеру Курьянову за то, что удалось сохранить команду в более-менее нормальном виде и быстро людей подписать.

Да, Омск сегодня играет максимум на «четверочку», но видна жизнь, постоянная кадровая работа.

Говорят, что пытаются вернуть даже убежавшего Чинахова. Намерен и дальше следить за «Авангардом» с особым вниманием, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.