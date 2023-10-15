Кожевников о Рябыкине: «В «Авангарде» он прикрывал спину гастролеру Хартли много лет. В «Витязе» придется прикрыть спину менеджменту»

Теги Авангард Витязь Дмитрий Рябыкин Боб Хартли КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников поделился мыслями о ситуации в «Витязе».

– Что бросилось в глаза в хоккее?

– Очень много крупных поражений той или иной команды. Это говорит о том, что многие в лиге еще не готовы проводить по 68 матчей – не хватает ни физики, ни мастерства. Самый яркий пример – «Витязь».

Я говорил о том, что Дмитрий Рябыкин сильно рискует, когда берет команду в таком разобранном состоянии. Вижу, что он пытается перестроить ее с оборонительных «один – четыре» на более современный, атакующий стиль, но пока команда не готова. Отсюда крупные поражения.

– Что «Витязю» посоветуете?

– Двухочковая система – обманчивая. Вроде бы больших разрывов в таблице нет, но убрать отставание от зоны плей-офф в восемь-девять очков при нынешнем количестве команд уже невозможно. Тем более что по сравнению с предыдущим чемпионатом Запад стал сильнее – и те же прошлогодние середняки «Спартак» или минское «Динамо» теперь могут навести шороху и в плей-офф.

Поэтому на месте «Витязя» все свое внимание уделил бы не легионерам, а молодежи. Нужно строить команду уже на следующий сезон. Может, менять ради перспективы кого-то из ветеранов или иностранцев, наигрывать будущие связки.

В «Авангарде» Рябыкин работал вдолгую, много лет прикрывал спину гастролеру Хартли. Вот и в «Витязе» придется прикрыть спину менеджменту. Главное в этой ситуации – не быть временщиком, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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7 комментариев

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Bartez1986
В перерывах между интервью и закусыванием Кожева кидает дротики в куклу вуду Хартли
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Nikolay_exp
алкаш кажэва все никак не перестанет завидовать куда более успешному чем он Бобу Хартли. Зато Боба в Омске все любят и ему там все рады а вот кажэва приедет в Омск боюсь целым оттуда не уедет
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icey_punk
Хартли Ларину интервью не дал? Чего он так взъелся. До сих по не отпускает
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Melnikov1968
Уйдет поколение хоккеистов Авангарда, но Кожевников все равно будет упоминать Хартли только в негативном контексте. Пристал к человеку как банный лист.
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Антон Фёдоров
реально притомил уже
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Владимир Кувшинов
Я болельщик Магнитки! И когда его убрали уверен даже не верующие перекрестились! Болельщики Витязя держитесь!
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Игорь Климов
Этот Кожевников постоянно несёт какой-то бред в адрес Боба Хартли.
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