Андрей Коваленко: «Американцы понимают, что без России хоккейная Олимпиада мало кому нужна. Если НХЛ поедет в Милан, сделает все возможное, чтобы россияне получили допуск»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Андрей Коваленко Сборная США по хоккею НХЛ КХЛ олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 деньги Хоккей

Андрей Коваленко высказался о возможном участии сборной России в ОИ-2026.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В случае допуска до турнира команда может сыграть в группе С вместе с США.

– Если НХЛ поедет в Милан-2026, то сделает все возможное, чтобы российские игроки получили допуск. Американцы – в первую очередь бизнесмены, пропагандой их мозги не промыты, главное – деньги. И они прекрасно понимают, что без России хоккейная Олимпиада будет мало кому нужна.

Иначе говоря, если Россию допустят к Играм, то у нас будет смешанная команда из игроков НХЛ и КХЛ. Ведь в нынешней расстановке в НХЛ у России игроков не так много – и кахаэловцы обязательно понадобятся.

– Это минус для нашей команды?

– Скорее плюс. Не согласен с теми, кто критикует чемпионат КХЛ. Уровень нашего турнира достаточно высокий, много команд со своим лицом, много непредсказуемых результатов. Большая группа молодых хоккеистов растет и делает заявку на попадание в сборную России. Выбор есть! – заявил олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

МОК о предварительном включении России в групповой этап ОИ-2026: «Как говорит ИИХФ, это «теоретическая позиция для посева» и ничего больше»

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4 комментария

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Михаил В
Специально устранили конкрутов за 10-20 места🥱
+5
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Ми Ша
Американцам вообще на хоккейную олимпиаду наплевать, они и в лучшие времена не горели желанием посылать туда свою сборную. Так что не нужно думать что без России хоккейный турнир много потеряет. Как-то быстро рушится величие страны, сначала космос потом армия, а скоро и хоккей.
+4
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Биомеханоид
"Все адекватные люди прекрасно понимают, что ..."
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Maxim Shumov
Да американцы даже НХЛ не смотрят, следят только за зарубами между Сочи и Северсталью. А во время суперсерии Ротена с белорусами - вообще всей страной смотрели
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