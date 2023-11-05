Андрей Коваленко: «Американцы понимают, что без России хоккейная Олимпиада мало кому нужна. Если НХЛ поедет в Милан, сделает все возможное, чтобы россияне получили допуск»

Андрей Коваленко высказался о возможном участии сборной России в ОИ-2026.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап ‑2026. В случае допуска до турнира команда может сыграть в группе С вместе с США.

– Если НХЛ поедет в Милан-2026, то сделает все возможное, чтобы российские игроки получили допуск. Американцы – в первую очередь бизнесмены, пропагандой их мозги не промыты, главное – деньги. И они прекрасно понимают, что без России хоккейная Олимпиада будет мало кому нужна.

Иначе говоря, если Россию допустят к Играм, то у нас будет смешанная команда из игроков НХЛ и КХЛ. Ведь в нынешней расстановке в НХЛ у России игроков не так много – и кахаэловцы обязательно понадобятся.

– Это минус для нашей команды?

– Скорее плюс. Не согласен с теми, кто критикует чемпионат . Уровень нашего турнира достаточно высокий, много команд со своим лицом, много непредсказуемых результатов. Большая группа молодых хоккеистов растет и делает заявку на попадание в сборную России. Выбор есть! – заявил олимпийский чемпион .

МОК о предварительном включении России в групповой этап ОИ-2026: «Как говорит ИИХФ, это «теоретическая позиция для посева» и ничего больше»