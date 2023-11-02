МОК о предварительном включении России в групповой этап ОИ-2026: «Как говорит ИИХФ, это «теоретическая позиция для посева» и ничего больше»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой МОК олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 ТАСС Хоккей

В МОК высказались касательно выступления сборной России на Олимпиаде-2026.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В случае допуска до турнира команда может сыграть в группе С вместе с США. ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

«В опубликованной программе ИИХФ четко указано, что это является «теоретической позицией посева в случае, если будет принято решение о возвращении команды в программу чемпионатов Международной федерации хоккея».

На данный момент рекомендации МОК международным федерациям и организаторам крупных спортивных мероприятий остаются в силе. Следовательно, это, как говорит ИИХФ, «теоретическая позиция для посева» и ничего больше», – сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Напомним, в марте МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

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7 комментариев

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Ми Ша
Надеятся что средневековье сменят новые времена
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Spartakus1984
Крутятся как ужи на сковородке
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Dimon Bond
кто знает, сборная Израиля по хоккею в ИИХФ?
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Spartakus1984
Ответ WL
До россиян всё равно не дойдёт, что к заслуженной изоляции привела политика их лидера и их собственная политическая инертность, во всём будут клятый запад винить.
Россиянам адекватным понятно, что в 2014 г. Украина предала их связавшись с США,разрешив им поставить в Севастополе свои военные корабли.Из-за Чего в итоге Украина лишилась Крыма. Возможно это дойдет до Украинцев, почему у них сейчас проблемы.Безопасность страны важнее олимпиады.И да, Запад клятый-так как он со времен СССР против России.Если ты учил историю в школе то знаешь об этом и не нужно придуриваться и обвинять во всем Россию.
+6
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beltravel71
Ответ Dimon Bond
кто знает, сборная Израиля по хоккею в ИИХФ?
Украина точно в ИИХФ
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Павел Сморщков
Ответ Dimon Bond
кто знает, сборная Израиля по хоккею в ИИХФ?
А с чего бы и не быть? Конечно. С 1991 года.
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