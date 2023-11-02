МОК о предварительном включении России в групповой этап ОИ-2026: «Как говорит ИИХФ, это «теоретическая позиция для посева» и ничего больше»

В МОК высказались касательно выступления сборной России на Олимпиаде-2026.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап ‑2026. В случае допуска до турнира команда может сыграть в группе С вместе с США. ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

«В опубликованной программе четко указано, что это является «теоретической позицией посева в случае, если будет принято решение о возвращении команды в программу чемпионатов Международной федерации хоккея».

На данный момент рекомендации МОК международным федерациям и организаторам крупных спортивных мероприятий остаются в силе. Следовательно, это, как говорит ИИХФ, «теоретическая позиция для посева» и ничего больше», – сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Напомним, в марте рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.