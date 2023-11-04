Ротенберг в День народного единства: «В хоккее единство – главный компонент успеха. В масштабе страны оно еще важнее. Только вместе мы сможем сделать Россию лучше и сильнее»
Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем народного единства.
«Сегодня вся Россия празднует День народного единства.
В хоккее командное единство – это главный компонент успеха. Только когда коллектив действует как единое целое, как один кулак, он способен добиваться побед. Самые мощные наши команды – от легендарной Красной машины Виктора Тихонова до сборной России, выигравшей золото Олимпиады в Пхенчхане, – были сильны именно внутренним единством.
Важно и единение с болельщиками – и в СКА, и в сборной, мы чувствуем нерушимую связь со всеми, кто нас поддерживает. Как бы далеко от дома ни приходилось играть, мы знаем, что болельщики смотрят, переживают, верят и делятся с нами силой. Наше общее единство помогает побеждать.
В масштабе страны единство еще важнее. Только все вместе мы сможем добиться успехов, сделать Россию еще лучше и сильнее.
С Днем народного единства! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.
🤣
Но людей не обманешь(с).