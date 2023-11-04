Ротенберг в День народного единства: «В хоккее единство – главный компонент успеха. В масштабе страны оно еще важнее. Только вместе мы сможем сделать Россию лучше и сильнее»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем народного единства.

«Сегодня вся Россия празднует День народного единства.

В хоккее командное единство – это главный компонент успеха. Только когда коллектив действует как единое целое, как один кулак, он способен добиваться побед. Самые мощные наши команды – от легендарной Красной машины до сборной России, выигравшей золото Олимпиады в , – были сильны именно внутренним единством.

Важно и единение с болельщиками – и в СКА, и в сборной, мы чувствуем нерушимую связь со всеми, кто нас поддерживает. Как бы далеко от дома ни приходилось играть, мы знаем, что болельщики смотрят, переживают, верят и делятся с нами силой. Наше общее единство помогает побеждать.

В масштабе страны единство еще важнее. Только все вместе мы сможем добиться успехов, сделать Россию еще лучше и сильнее.

С Днем народного единства! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺» – написал главный тренер и первый вице-президент в телеграм-канале.