Ротенберг в День народного единства: «В хоккее единство – главный компонент успеха. В масштабе страны оно еще важнее. Только вместе мы сможем сделать Россию лучше и сильнее»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Виктор Тихонов сборная СССР КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем народного единства.

«Сегодня вся Россия празднует День народного единства.

В хоккее командное единство – это главный компонент успеха. Только когда коллектив действует как единое целое, как один кулак, он способен добиваться побед. Самые мощные наши команды – от легендарной Красной машины Виктора Тихонова до сборной России, выигравшей золото Олимпиады в Пхенчхане, – были сильны именно внутренним единством.

Важно и единение с болельщиками – и в СКА, и в сборной, мы чувствуем нерушимую связь со всеми, кто нас поддерживает. Как бы далеко от дома ни приходилось играть, мы знаем, что болельщики смотрят, переживают, верят и делятся с нами силой. Наше общее единство помогает побеждать.

В масштабе страны единство еще важнее. Только все вместе мы сможем добиться успехов, сделать Россию еще лучше и сильнее.

С Днем народного единства! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале. 

31 комментарий

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Andrew Chepaylo
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Always_sam
Роман, мы с нетерпением ждём когда ваша семейка вместе с другими такими же проследует валить лес
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Artyom Bytsko
Он всё-таки прав: люди объединились. Против Йоси Марино
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Геннадий Тимченко
это он как гражданин Великобритании заявил или как гражданин Финляндии❓🤔
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юрий зайцев
С такими как Роман у нас не может быть единства.
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CSKA\LAZIO\Netherlands
Ответ Andrew Chepaylo
🖕🖕🖕
😂
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Анатолий Magicbrain
Это Роман про Финляндию все рассказывал? А ей что угрожает какой-то раскол?
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Заборостроитель
Больше поездок в Орду, кланяться ордынцам!
+5
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Сергей Галынский
Это он Тихонова поставил в один ряд с собой что ли
🤣
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Сергей Анисимов
Насчёт Пхенчхана-2018 народ не обманешь))
+4
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Ми Ша
С Казанской,Рома, и всё хоккейное сообщество
+2
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путин вовка
Гражданин Финляндии граждан Росси поздравляет. Парадокс
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elkipalki
Разворовали страну, а теперь о единстве говорят. Сначала вас раскулачить надо, а потом уже говорить что-то о единстве.
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Александр Аствацатуров
Роман Р. а можно пожалуйста пару слов о системе? я записываю
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андрэ
это не Рома писал - в тексте нет слова СИСТЕМА
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Кино Музыка
Затеплилась надежда что хоккей это только начало. В жизни много других высот.
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Хасан Акбаев
Да, только именно так. Эх ,если бы ещё воровать перестали, вообще была бы не страна а сказка.
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Safari
Ну, Рома!!! Иноземец ты наш, российский!!! Повеселил, так повеселил! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Нурзаман Хасанов
Популист,проныра Роман Остап Бендер Ротенберг все комментирует,все праздники не пропускает,много говорит,чтоб люди не догадались ,кто он на самом деле...
Но людей не обманешь(с).
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Jovid Mirzoev
Сказал гражданин Финляндии
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Yall
куда уж лучше то? хотя, потенциал ещё есть...
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hett
сделать Хайфу сильнее и лучше
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JIEOMEC
ну он не мог сегодня молчать.
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CyberTIM
По-моему, он все не так сказал. Переводчик с финского на русский опять напутал.
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Howard Norfolk
Блин, все, что они хорошо научились, так это лить елей вышестоящему начальству. Капец стране.
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