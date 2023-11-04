Ротенберг о 1-й победе СКА за 4 матча – над «Витязем»: «Интересный хоккей. Огромное спасибо болельщикам, мощная поддержка в Балашихе!»

Теги СКА Витязь КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг отреагировал на первую победу СКА за последние 4 игры.

Петербуржцы обыграли «Витязь» по буллитам, уступая 0:2 до третьего периода.

«Интересный хоккей, всех с победой!

Огромное спасибо болельщикам, мощная поддержка в Балашихе!» – написал главный тренер СКА, пропускавший игру из-за дисквалификации.

СКА прервал серию из 3 поражений, обыграв «Витязь» по буллитам. Команда Ротенберга отыгралась с 0:2 в 3-м периоде

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17 комментариев

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Bartez1986
про тяжелый перелет из Питера до Москвы ничего не будет? как так?
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Михаил Опякин
Был на волоске от увольнения
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Никита Сиротин
Роман Ротенберг: Сегодня день народного единства. Мы были самыми едиными сегодня и поэтому этот великий камбэк войдет в историю российского хоккея.
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Roman Schmidt
чисто твоя заслуга,твоя победа,Ромка!
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Валерий Сергеевич
Да не кто в Балашихе за СКА не болеет!
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BVB 09
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GoodZilla
Че, как там лед? Судьи норм судили? Как там ноги после перелета? Шрамы новые есть?
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Евгений Кислицын
Ответ GoodZilla
Че, как там лед? Судьи норм судили? Как там ноги после перелета? Шрамы новые есть?
и про систему бы послушать,в какой момент заработала
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HockeyMan
Я думал хоть сегодня его не будет. Вроде бы удален… но не тут то было
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Alexey Alexeev
Стоило свалить с тренерского мостика...
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Александр Рыбаков
дебилоид
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Empress
Роман, плохое интервью, неяркое.
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Влад199
Всем спасибо за коменты очень хорошие))))
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Фёдор Кузнецов
Ответ HockeyMan
Я думал хоть сегодня его не будет. Вроде бы удален… но не тут то было
Он и был удален, но спортс считает что очень важно каждый его пост в телеграм выставлять сюда
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anatoliy19
Думал он скажет, что матч по накалу почти как суперсерия с Белоруссией, ребята пластались
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Docentr9
Грамотное руководство смс ками, а где-то даже и голосовыми сообщениями позволило сломить грозный набравший ход Витязь!
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