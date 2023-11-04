Ротенберг о 1-й победе СКА за 4 матча – над «Витязем»: «Интересный хоккей. Огромное спасибо болельщикам, мощная поддержка в Балашихе!»
Роман Ротенберг отреагировал на первую победу СКА за последние 4 игры.
Петербуржцы обыграли «Витязь» по буллитам, уступая 0:2 до третьего периода.
«Интересный хоккей, всех с победой!
Огромное спасибо болельщикам, мощная поддержка в Балашихе!» – написал главный тренер СКА, пропускавший игру из-за дисквалификации.
СКА прервал серию из 3 поражений, обыграв «Витязь» по буллитам. Команда Ротенберга отыгралась с 0:2 в 3-м периоде
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