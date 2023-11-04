Ротенберг после дисквалификации: «Всегда за команду, за ребят, за чистый хоккей!»

Роман Ротенберг отметил, что выступает за чистый хоккей.

Ранее стало известно, что главный тренер СКА был дисквалифицирован на 1 матч за критику судейства после игры с «Авангардом» (3:5).

«Всегда за команду, за ребят, за чистый хоккей!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»

Ротенберг сорвался после 12-го поражения в сезоне – досталось судьям и даже КХЛ. Но вообще-то серьезные проблемы у СКА