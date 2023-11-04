Ротенберг после дисквалификации: «Всегда за команду, за ребят, за чистый хоккей!»

Теги СКА дисквалификации судьи КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг отметил, что выступает за чистый хоккей.

Ранее стало известно, что главный тренер СКА был дисквалифицирован на 1 матч за критику судейства после игры с «Авангардом» (3:5).

«Всегда за команду, за ребят, за чистый хоккей!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»

Ротенберг сорвался после 12-го поражения в сезоне – досталось судьям и даже КХЛ. Но вообще-то серьезные проблемы у СКА

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28 комментариев

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Matador
что не интервью то набор каких-то шаблонных и пафосных фраз
+52
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+52
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genowayy
Ответ Matador
что не интервью то набор каких-то шаблонных и пафосных фраз
Дилетанты только так и могут создать видимость, что разбираются в чем-то
+43
0
+43
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dmitriy1981
В СКА так часто меняется состав, что Рома своих ребят по именам- то не помнит.
+24
0
+24
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Гекдениз Кардениз
Ответ dmitriy1981
В СКА так часто меняется состав, что Рома своих ребят по именам- то не помнит.
а тем временем любитель пивка Гусев занимает 3 место в лиге по гол плюс пас у нормального тренера , а не клоуна , Мичков сосланный в Сочи за 18 игр 16 очков
+18
0
+18
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Machine Head
Народ не обманешь! Сила в правде!
+8
-1
+7
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Рома Студилов
За чистый порошок 🥴🥴🥴
+4
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Ильмир Зайнапов
Помощники посильнее будут, очки наберут
+3
0
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Graf Cagliostro
Пора всем вместе обращаться во все инстанции!
+3
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Oleg Olegov
«За команду, за ребят, за чистый хоккей!»

Звучит как тост для Кожевникова.
+2
0
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Ковид 07.10.52
Хоть бы для начала грязь смыл
+2
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Александр Аствацатуров
и за систему
+2
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Александр Рыбаков
Ответ Graf Cagliostro
Пора всем вместе обращаться во все инстанции!
да да да
+1
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андрэ
Человек-пароход, который изменит все
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Andy93
За чистый белый!
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Сергей Галынский
А почему ни слова о системе?
Роман Борисович,как же так
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Nikolay Kozlov
Уважаемый Роман Ротенберг, ни в коем случае не увольняйте себя, я хочу следующих серий этого шоу
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Александр Рыбаков
Ответ Витамин Витаминов
Боря то тут причем?)))
боря пристроил сынку
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Витамин Витаминов
Ответ My Channels To Watch
Боря, не обманывай хоккей
Боря то тут причем?)))
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Максим Столбов
Ответ dmitriy1981
В СКА так часто меняется состав, что Рома своих ребят по именам- то не помнит.
Не Йозе Марино, а Роман Почеттино теперь.
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Ruscello
Ответ Гекдениз Кардениз
а тем временем любитель пивка Гусев занимает 3 место в лиге по гол плюс пас у нормального тренера , а не клоуна , Мичков сосланный в Сочи за 18 игр 16 очков
Яшкин?
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oleg777
Ответ dmitriy1981
В СКА так часто меняется состав, что Рома своих ребят по именам- то не помнит.
Главное- система! , вот…
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Wiley Fox
А финский паспорт он сдал, кстати?
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Сергей
Не пожалею живота за други своя
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Максим Столбов
Чистый хоккей это когда только твоя команда и нет команды соперника? Да, Роман?
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Pruvik
Горбатого могила исправит.
А так то с ним прикольно. Хоть этот персонаж всех веселит
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