Крикунов о дисквалификации Ротенберга: «Как быть с ответственностью судей? Их наказывают за ошибки? КХЛ это никак не комментирует, все замалчивается. Это неправильно»

Владимир Крикунов высказался о дисквалификации Романа Ротенберга.

Главный тренер был отстранен на одну игру за повторную критику судей после матча с «Авангардом» (3:5).

«С одной стороны, это правила регламента, что после повторной критики тренер должен быть дисквалифицирован. Роман – не первый, кого подвергают дисквалификации. В прошлом году за критику судей пропускал игру .

С другой – получается, что судьи всегда правы и проблемы не существует. Видел, что на дважды нарушили правила – фолы были явные. Разве их не было?

Это тоже проблема, и об этом надо говорить. Роман пытается, лига вроде бы действует по правилам. Но как быть с ответственностью судей? Их наказывают за ошибки? Как? Что делается, чтобы их было меньше?

Мы этого не знаем, лига и главный арбитр это никак не комментируют, все замалчивается. Считаю, что это неправильно и все должны нести ответственность, а не только игроки и тренеры», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.