Крикунов о дисквалификации Ротенберга: «Как быть с ответственностью судей? Их наказывают за ошибки? КХЛ это никак не комментирует, все замалчивается. Это неправильно»

Теги СКА дисквалификации судьи Владимир Крикунов КХЛ Андрей Разин Роман Ротенберг Алексей Анисимов судья Чемпионат.com Захар Бардаков Хоккей

Владимир Крикунов высказался о дисквалификации Романа Ротенберга.

Главный тренер СКА был отстранен на одну игру за повторную критику судей после матча с «Авангардом» (3:5).

«С одной стороны, это правила регламента, что после повторной критики тренер должен быть дисквалифицирован. Роман – не первый, кого подвергают дисквалификации. В прошлом году за критику судей пропускал игру Разин.

С другой – получается, что судьи всегда правы и проблемы не существует. Видел, что на Бардакове дважды нарушили правила – фолы были явные. Разве их не было?

Это тоже проблема, и об этом надо говорить. Роман пытается, лига вроде бы действует по правилам. Но как быть с ответственностью судей? Их наказывают за ошибки? Как? Что делается, чтобы их было меньше?

Мы этого не знаем, лига и главный арбитр это никак не комментируют, все замалчивается. Считаю, что это неправильно и все должны нести ответственность, а не только игроки и тренеры», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

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10 комментариев

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Oleg Olegov
А как быть с теми кто обыгрывает СКА? Их наказывают за победы? КХЛ это никак не комментирует, все замалчивается. Это неправильно
+22
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+22
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вперёд спартак
надо бы и Крикунова дисквалифицировать куда-нибудь
+12
0
+12
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memphis
Где все эти крикуновы были в прошлые годы, когда болелы и тренеры критиковали судей? Открыли свои рты только после клоунских истерик Ромки.
+12
0
+12
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Ан-12
Дед, узбагойся уже!!!
+7
0
+7
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Ильмир Зайнапов
Йозе сам пишет письма, сам за других раздаёт интервью что ли?
+6
-1
+5
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Melnikov1968
Ну давай ещё ты, а то мало подхалимов за Ротенберга впряглись.
+3
0
+3
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Ильмир Зайнапов
А как быть с системой которая не работает?
+1
0
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Ivan Juniorovich
За Крикунова тоже пишут, как и за Кожеву с Назом
+1
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gkrep6
Ответ Ильмир Зайнапов
Йозе сам пишет письма, сам за других раздаёт интервью что ли?
Вот мы и выясняли, кто пишет за Кожеву и Назарова)
+1
0
+1
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Костя Кот
без него могут и Витязь победить
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